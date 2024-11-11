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ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:40 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html
ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово
ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово
Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:40
2024-11-11T04:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
селидово
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. "В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобождённого от украинских нацистов населённого пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в схронах было вооружение производства НАТО: два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов и три станковых гранатомета. Кроме этого, были изъяты 14 ручных гранатометов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, 20 мин 120 миллиметров, 410 ручных гранат, 35 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч патронов к ним. Изъятые вооружение и боеприпасы российская армия использует в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.
https://ria.ru/20241111/artilleristy-1982990076.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, селидово, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово

ФСБ обнаружила схроны с иностранным оружием на бывших позициях ВСУ в Селидово

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоенный водружает российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово
Военный водружает российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военный водружает российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобождённого от украинских нацистов населённого пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что в схронах было вооружение производства НАТО: два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов и три станковых гранатомета.
Кроме этого, были изъяты 14 ручных гранатометов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, 20 мин 120 миллиметров, 410 ручных гранат, 35 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч патронов к ним.
Изъятые вооружение и боеприпасы российская армия использует в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияСелидовоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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