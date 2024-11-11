https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html

ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово

ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ обнаружила схроны с оружием украинских диверсантов в Селидово

Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:40

2024-11-11T04:40

2024-11-11T04:40

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

россия

селидово

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Заминированные схроны с оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ в Селидово (ДНР), сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. "В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобождённого от украинских нацистов населённого пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в схронах было вооружение производства НАТО: два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов и три станковых гранатомета. Кроме этого, были изъяты 14 ручных гранатометов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, 20 мин 120 миллиметров, 410 ручных гранат, 35 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч патронов к ним. Изъятые вооружение и боеприпасы российская армия использует в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.

https://ria.ru/20241111/artilleristy-1982990076.html

https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html

донецкая народная республика

россия

селидово

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в мире, донецкая народная республика, россия, селидово, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато