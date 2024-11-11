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Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 11.11.2024
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17:47 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/forum-1983154041.html
Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка
Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 11.11.2024
Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка
Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка посетили 1,5 тысячи человек, в том числе более 40 министров из африканских государств,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:47
2024-11-11T17:47
африка
россия
высшая школа экономики (вшэ)
антон кобяков
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка посетили 1,5 тысячи человек, в том числе более 40 министров из африканских государств, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Мероприятие прошло в развитие решений второго саммита Россия – Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Встреча на высоком уровне объединила глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов региональных интеграционных объединений, а также их представителей. В рамках деловой программы состоялось 20 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки. Эксперты и высокие гости предметно обсудили такие приоритетные темы, как продовольственная безопасность и взаимодействие в агропромышленном комплексе, подготовка кадров для реальных секторов экономики, геологоразведка, цифровизация, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики. Представители Евразийской экономической комиссии и ряда объединений Африканского континента обсудили "интеграцию интеграций". В развитие положений итоговой декларации второго саммита Россия - Африка проведены профильные встречи по международной информационной безопасности, антитеррору, предотвращению гонки вооружений в космосе. Для представителей российских и африканских СМИ прошло мероприятие по борьбе с проявлениями неоколониализма. Завершающим мероприятием конференции стала торжественная церемония закрытия. "Сотрудничество со странами Африканского континента – это один из наших общих приоритетов. В ходе двухдневного общения руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели различные аспекты реализации Плана действий форума партнерства на 2023–2026 годы, а также наметили новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации. Уверен, что обширная программа, которая была организована в рамках конференции, укрепила уже имеющиеся связи и еще больше расширила горизонты совместной работы России и Африки", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. В рамках мероприятия состоялась презентация национальной системы цифровой маркировки "Честный знак". Система цифровой маркировки внедрена всеми государствами – членами ЕврАзЭС, а также Республикой Узбекистан. Маркировка позволяет в режиме реального времени отследить весь путь товара от его производства или импорта до продажи конечному потребителю. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с фондом "Росконгресс" представили справочник Africa 2025: Prospects and Challenges, подготовленный коллективом экспертов Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.
https://ria.ru/20241111/sammit-1983071542.html
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африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), антон кобяков, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Антон Кобяков, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, Форум "Россия — Африка"

Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота министерской конференции
Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка посетили 1,5 тысячи человек, в том числе более 40 министров из африканских государств, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
9-10 ноября на федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Мероприятие прошло в развитие решений второго саммита Россия – Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Встреча на высоком уровне объединила глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов региональных интеграционных объединений, а также их представителей.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году
Вчера, 13:40
В рамках деловой программы состоялось 20 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки. Эксперты и высокие гости предметно обсудили такие приоритетные темы, как продовольственная безопасность и взаимодействие в агропромышленном комплексе, подготовка кадров для реальных секторов экономики, геологоразведка, цифровизация, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики. Представители Евразийской экономической комиссии и ряда объединений Африканского континента обсудили "интеграцию интеграций". В развитие положений итоговой декларации второго саммита Россия - Африка проведены профильные встречи по международной информационной безопасности, антитеррору, предотвращению гонки вооружений в космосе. Для представителей российских и африканских СМИ прошло мероприятие по борьбе с проявлениями неоколониализма.
Завершающим мероприятием конференции стала торжественная церемония закрытия.
"Сотрудничество со странами Африканского континента – это один из наших общих приоритетов. В ходе двухдневного общения руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели различные аспекты реализации Плана действий форума партнерства на 2023–2026 годы, а также наметили новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации. Уверен, что обширная программа, которая была организована в рамках конференции, укрепила уже имеющиеся связи и еще больше расширила горизонты совместной работы России и Африки", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
В рамках мероприятия состоялась презентация национальной системы цифровой маркировки "Честный знак". Система цифровой маркировки внедрена всеми государствами – членами ЕврАзЭС, а также Республикой Узбекистан. Маркировка позволяет в режиме реального времени отследить весь путь товара от его производства или импорта до продажи конечному потребителю. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с фондом "Росконгресс" представили справочник Africa 2025: Prospects and Challenges, подготовленный коллективом экспертов Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"
10 ноября, 22:14
 
АфрикаРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Антон КобяковЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзФорум "Россия — Африка"
 
 
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