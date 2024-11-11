https://ria.ru/20241111/forum-1983154041.html

Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка

Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 11.11.2024

Подведены итоги первой конференции Форума партнерства Россия – Африка

Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка посетили 1,5 тысячи человек, в том числе более 40 министров из африканских государств,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:47

2024-11-11T17:47

2024-11-11T17:47

африка

россия

высшая школа экономики (вшэ)

антон кобяков

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

форум "россия — африка"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983154588_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_081503465e0b78572db3c6ff56b45e38.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка посетили 1,5 тысячи человек, в том числе более 40 министров из африканских государств, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус" состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Мероприятие прошло в развитие решений второго саммита Россия – Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Встреча на высоком уровне объединила глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов региональных интеграционных объединений, а также их представителей. В рамках деловой программы состоялось 20 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки. Эксперты и высокие гости предметно обсудили такие приоритетные темы, как продовольственная безопасность и взаимодействие в агропромышленном комплексе, подготовка кадров для реальных секторов экономики, геологоразведка, цифровизация, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики. Представители Евразийской экономической комиссии и ряда объединений Африканского континента обсудили "интеграцию интеграций". В развитие положений итоговой декларации второго саммита Россия - Африка проведены профильные встречи по международной информационной безопасности, антитеррору, предотвращению гонки вооружений в космосе. Для представителей российских и африканских СМИ прошло мероприятие по борьбе с проявлениями неоколониализма. Завершающим мероприятием конференции стала торжественная церемония закрытия. "Сотрудничество со странами Африканского континента – это один из наших общих приоритетов. В ходе двухдневного общения руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели различные аспекты реализации Плана действий форума партнерства на 2023–2026 годы, а также наметили новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации. Уверен, что обширная программа, которая была организована в рамках конференции, укрепила уже имеющиеся связи и еще больше расширила горизонты совместной работы России и Африки", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. В рамках мероприятия состоялась презентация национальной системы цифровой маркировки "Честный знак". Система цифровой маркировки внедрена всеми государствами – членами ЕврАзЭС, а также Республикой Узбекистан. Маркировка позволяет в режиме реального времени отследить весь путь товара от его производства или импорта до продажи конечному потребителю. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с фондом "Росконгресс" представили справочник Africa 2025: Prospects and Challenges, подготовленный коллективом экспертов Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

https://ria.ru/20241111/sammit-1983071542.html

https://ria.ru/20241110/efiopiya-1982972804.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), антон кобяков, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, форум "россия — африка"