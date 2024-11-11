https://ria.ru/20241111/forum-1983074187.html

Московские производители покажут передовые разработки на форуме 3D-печати

Московские производители покажут передовые разработки на форуме 3D-печати - РИА Новости, 11.11.2024

Московские производители покажут передовые разработки на форуме 3D-печати

"Лидер-форум. Аддитивные технологии – реальность технологического лидерства" пройдет в Москве 12-13 ноября; в рамках программы 12 столичных предприятий... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:15

2024-11-11T14:15

2024-11-11T14:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Лидер-форум. Аддитивные технологии – реальность технологического лидерства" пройдет в Москве 12-13 ноября; в рамках программы 12 столичных предприятий представят высокотехнологичное оборудование, а также изготовленную методом трехмерной печати продукцию, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие аддитивных технологий открывает индустриальному сектору новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. У московских промышленников высокая компетенция в этой сфере – компании активно используют 3D-печать в технологических процессах, разрабатывают и выпускают специализированное оборудование, а в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа" инженерам доступны 16 курсов по трехмерной печати. В выставке форума примут участие 24 предприятия, из которых 12 – представят столицу", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Бизнес-направление "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" презентует на выставке ряд высокотехнологичных разработок. Например, дистанционирующая решетка для ядерного реактора, которая обеспечивает оптимальное распределение тепла. Также гостям представят фрагмент выгородки активной зоны атомного реактора, предназначенный для защиты ключевых компонентов от радиации, и 3D-принтер FORA, который может с высокой точностью изготавливать детали сложных форм. Кроме того, будут продемонстрированы инновационные металлические порошки для 3D-печати.Директор бизнес-направления Илья Кавелашвили отметил, что удалось добиться существенных результатов в части аддитивных технологий по всей производственной цепочке, включая производство пластиковых и металлических 3D-принтеров, программного обеспечения, лазеров, материалов для трехмерной печати.По его словам, были также решены задачи по обеспечению аддитивного производства "Росатома" собственными разработками и во всех устройствах устанавливается отечественное программное обеспечение, что необходимо для устойчивости бизнеса и независимости от внешних поставщиков.В свою очередь, Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения представит опытный образец устройства, которое используется на энергоустановках атомных ледоколов для очистки различных видов нефтепродуктов и удаления свободной воды. Оно было изготовлено по технологии прямого лазерного выращивания из коррозионностойкой стали.Также Центр аддитивных технологий покажет на выставке кронштейн крепления носового обтекателя вертолета, имеющий важное значение для безопасности полета. Благодаря применению аддитивных технологий производству удалось оптимизировать размер изделия и уменьшить его массу на 30%, сохранив при этом все прочностные характеристики.Компания "СКАТ 3D" представит спутниковую антенну, которая изготовлена по SLM-технологии. Такой метод 3D-производства позволяет обеспечить высокое качество передачи сигнала. Другие экспонаты производителя – аварийный фонарь для авиационной сферы и эргономичная рукоять управления вертолетом. Они созданы методом послойного наплавления.Кроме экспозиций, форум включает мастер-классы, экспертные сессии, научно-популярные лекции, нетворкинг и карьерный трек для молодых специалистов, студентов и школьников. Более 150 экспонатов от 24 отечественных компаний будет представлено в выставочной зоне. Регистрация на мероприятие доступна всем на официальном сайте.

https://ria.ru/20241111/liksutov-1983040026.html

https://ria.ru/20241110/liksutov-1982851440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии