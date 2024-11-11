Тайвань продаст США списанные истребители F-5E
Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США, которые будут использовать их для обучения военных в разных странах, сообщает тайваньская газета "Ляньхэбао" в понедельник.
"Около 40 списанных истребителей F-5E/F будут выставлены на открытые торги в соответствии с правилами безопасности США. В настоящее время заинтересованы пять американских компаний… которые после ремонта передадут самолеты на аутсорсинг военным из разных стран для выполнения тренировочных задач", - сообщает газета.
Издание отмечает, что США в последние годы активно покупают списанные истребители F-5E/F. Американские частные компании закупают эти самолеты и заключают контракты с вооруженными силами разных стран для обучения навыкам воздушного боя. Сделка по продаже тайваньских истребителей будет возможна после согласия со стороны Вашингтона.
В июне госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов.
Американский истребитель F-5 разработан в начале 1960-х годов на основе учебного истребителя Northrop T-38 Talon. Он предназначался для экспорта в страны, которым США оказывали военную помощь, и был одним из самых распространенных боевых самолетов в мире, состоял на вооружении во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На Тайване истребители производились по лицензии и были списаны в прошлом году.
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Тайваньская газета также напоминает, что еще одним примером использования списанных вооружений за границей являются зенитные ракетные комплексы Hawk, которые США закупали у своих союзников для передачи Украине.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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