https://ria.ru/20241111/f-5e-1983094374.html

Тайвань продаст США списанные истребители F-5E

Тайвань продаст США списанные истребители F-5E - РИА Новости, 11.11.2024

Тайвань продаст США списанные истребители F-5E

Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США, которые будут использовать их для обучения военных в разных странах, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:57

2024-11-11T14:57

2024-11-11T14:57

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США, которые будут использовать их для обучения военных в разных странах, сообщает тайваньская газета "Ляньхэбао" в понедельник. "Около 40 списанных истребителей F-5E/F будут выставлены на открытые торги в соответствии с правилами безопасности США. В настоящее время заинтересованы пять американских компаний… которые после ремонта передадут самолеты на аутсорсинг военным из разных стран для выполнения тренировочных задач", - сообщает газета. Издание отмечает, что США в последние годы активно покупают списанные истребители F-5E/F. Американские частные компании закупают эти самолеты и заключают контракты с вооруженными силами разных стран для обучения навыкам воздушного боя. Сделка по продаже тайваньских истребителей будет возможна после согласия со стороны Вашингтона. В июне госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Американский истребитель F-5 разработан в начале 1960-х годов на основе учебного истребителя Northrop T-38 Talon. Он предназначался для экспорта в страны, которым США оказывали военную помощь, и был одним из самых распространенных боевых самолетов в мире, состоял на вооружении во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На Тайване истребители производились по лицензии и были списаны в прошлом году. Тайваньская газета также напоминает, что еще одним примером использования списанных вооружений за границей являются зенитные ракетные комплексы Hawk, которые США закупали у своих союзников для передачи Украине. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241109/f-16-1982825417.html

https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html

https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, f-16