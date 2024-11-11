https://ria.ru/20241111/evropa-1983116500.html

Во Франции рассказали, чем для ЕС опасно сокращение военной поддержки НАТО

Во Франции рассказали, чем для ЕС опасно сокращение военной поддержки НАТО - РИА Новости, 11.11.2024

Во Франции рассказали, чем для ЕС опасно сокращение военной поддержки НАТО

Европе в случае сокращения военной поддержки НАТО США будет не хватать войск, дальнобойных вооружений и средств ПВО, заявил глава генштаба Франции Тьерри... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:51

2024-11-11T15:51

2024-11-11T15:52

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Европе в случае сокращения военной поддержки НАТО США будет не хватать войск, дальнобойных вооружений и средств ПВО, заявил глава генштаба Франции Тьерри Буркхард в интервью изданию Figaro. "Американские ВС предоставляют войска. Если бы их не было, мы бы не были беспомощными, но мы бы явно испытывали их дефицит. Американцы располагают значительными ресурсами в области поддержки и в частности "глубокого огня". Сегодня нам этого не хватает так же, как и средств ПВО", - сказал генерал. По его мнению, европейцы "не должны исключать возможность того, что однажды американцев может не оказаться" рядом с ними. "Американцы борются за мировое лидерство, и эта битва разыгрывается сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому вполне вероятно, что однажды американцы направят на этот театр военных действий еще больше сил. Мы должны предвидеть тот день, когда Соединенные Штаты смогут пересмотреть уровень своего участия в Европе", - сказал он. Он отметил, что США также предоставляют ЕС самолеты-дозаправщики в воздухе, "которые являются важными инструментами для любой воздушной кампании" и нужны европейцам, а также предоставляют многие командные пункты и устанавливают стандарты. Генерал указал, что у Франции есть срочная необходимость ввести в эксплуатацию новые ракетные установки для запусков дальностью 50-300 километров, которые заменят устаревшие модели. По словам Буркхарда, конкуренция между странами ЕС в сфере оборонной промышленности "вредит коллективным интересам" в тот момент, когда странам "необходимо добиться прогресса в поддержке друг друга, так как целью должна быть наша операционная эффективность". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

https://ria.ru/20240307/evropa-1931613717.html

https://ria.ru/20240630/voennye-1956518520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире