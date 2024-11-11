https://ria.ru/20241111/evropa-1983049240.html

Европа продолжает накачивать Украину оружием, заявил Песков

Европа продолжает накачивать Украину оружием, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024

Европа продолжает накачивать Украину оружием, заявил Песков

Европа продолжает генеральную линию по накачиванию Украины оружием, чтобы продолжать войну до конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:09

2024-11-11T12:09

2024-11-11T12:09

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Европа продолжает генеральную линию по накачиванию Украины оружием, чтобы продолжать войну до конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть заявления европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки, говоря русским языком, накачивания оружием Украину с тем, чтобы продолжать эту войну до конца", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973572302.html

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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков