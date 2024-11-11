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"Конец эксперименту". На Западе обратились к гражданам после выборов в США - РИА Новости, 11.11.2024
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07:15 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/evropa-1982996469.html
"Конец эксперименту". На Западе обратились к гражданам после выборов в США
"Конец эксперименту". На Западе обратились к гражданам после выборов в США - РИА Новости, 11.11.2024
"Конец эксперименту". На Западе обратились к гражданам после выборов в США
После победы на выборах президента США Дональда Трампа европейцы должны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность, заявил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:15
2024-11-11T07:15
в мире
европа
сша
чей боуз
евросоюз
дональд трамп
роберт фицо
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа европейцы должны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. 5 ноября в США прошли выборы президента, победу на которых одержал кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва."Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение", — написал журналист.По его словам, благополучное будущее Европы без войн должно строиться не на базе политического союза, каким является ЕС, а на основе нового, основанного исключительно на экономических отношениях содружества."Конец эксперименту. Европейцы хотят вернуть свои страны. Вернуть свое наследие и свое будущее. Больше никаких войн, отвлекающих внимание", — отметил он.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на ЕС. Заявление о якобы российской угрозе для Европы не имеют под собой никаких рациональных оснований, подчеркнул он.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что западные политики регулярно запугивают население своих стран мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html
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в мире, европа, сша, чей боуз, евросоюз, дональд трамп, роберт фицо, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Чей Боуз, Евросоюз, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Выборы президента США — 2024
"Конец эксперименту". На Западе обратились к гражданам после выборов в США

Боуз: европейские граждане должны последовать примеру США и отказаться от ЕС

© Depositphotos.comГранд-плас в Брюсселе
Гранд-плас в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Depositphotos.com
Гранд-плас в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа европейцы должны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
5 ноября в США прошли выборы президента, победу на которых одержал кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
"Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение", — написал журналист.
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По его словам, благополучное будущее Европы без войн должно строиться не на базе политического союза, каким является ЕС, а на основе нового, основанного исключительно на экономических отношениях содружества.
«
"Конец эксперименту. Европейцы хотят вернуть свои страны. Вернуть свое наследие и свое будущее. Больше никаких войн, отвлекающих внимание", — отметил он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на ЕС. Заявление о якобы российской угрозе для Европы не имеют под собой никаких рациональных оснований, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что западные политики регулярно запугивают население своих стран мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В миреЕвропаСШАЧей БоузЕвросоюзДональд ТрампРоберт ФицоВыборы президента США — 2024
 
 
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