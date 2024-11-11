https://ria.ru/20241111/es-1983090905.html

В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину

В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину - РИА Новости, 11.11.2024

В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину

В ЕС нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:40

2024-11-11T14:40

2024-11-11T14:40

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Он комментировал вопрос журналистов о том, могут ли европейские военные быть размещены на некой условной "линии разграничения" между ВС России и Украины. "Позиция ЕС по Украине неизменна… Мы поддерживаем право Украины на оборону, мы также поддерживаем все мирные усилия, базирующиеся на философии справедливого мира для Украины... Что касается, так сказать, "европейских военных сапог на земле", то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет - что ЕС может направить своих военных в каком-либо виде и в рамках какого-либо мандата на украинскую территорию", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241109/fitso-1982835908.html

https://ria.ru/20241109/borrel-1982855924.html

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в мире, украина, россия, брюссель, петер стано, сергей лавров, евросоюз, нато