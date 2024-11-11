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В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/es-1983090905.html
В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину
В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину - РИА Новости, 11.11.2024
В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину
В ЕС нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:40
2024-11-11T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
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брюссель
петер стано
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Он комментировал вопрос журналистов о том, могут ли европейские военные быть размещены на некой условной "линии разграничения" между ВС России и Украины. "Позиция ЕС по Украине неизменна… Мы поддерживаем право Украины на оборону, мы также поддерживаем все мирные усилия, базирующиеся на философии справедливого мира для Украины... Что касается, так сказать, "европейских военных сапог на земле", то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет - что ЕС может направить своих военных в каком-либо виде и в рамках какого-либо мандата на украинскую территорию", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241109/fitso-1982835908.html
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в мире, украина, россия, брюссель, петер стано, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Петер Стано, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
В ЕС не приняли решений по отправке западных военных на Украину

В ЕС не приняли согласованных решений по отправке западных военных на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Он комментировал вопрос журналистов о том, могут ли европейские военные быть размещены на некой условной "линии разграничения" между ВС России и Украины.
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Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине
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"Позиция ЕС по Украине неизменна… Мы поддерживаем право Украины на оборону, мы также поддерживаем все мирные усилия, базирующиеся на философии справедливого мира для Украины... Что касается, так сказать, "европейских военных сапог на земле", то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет - что ЕС может направить своих военных в каком-либо виде и в рамках какого-либо мандата на украинскую территорию", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельПетер СтаноСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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