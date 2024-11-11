https://ria.ru/20241111/er-rijad-1983115218.html

В Эр-Рияде открылся экстренный арабо-исламский саммит

В Эр-Рияде открылся экстренный арабо-исламский саммит - РИА Новости, 11.11.2024

В Эр-Рияде открылся экстренный арабо-исламский саммит

Внеочередной арабо-исламский саммит с участием лидеров и представителей 50 стран открылся в понедельник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для выработки... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:52

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саудовская аравия

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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

хезболла

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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Внеочередной арабо-исламский саммит с участием лидеров и представителей 50 стран открылся в понедельник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для выработки единой позиции по ситуации в секторе Газа и Ливане, передает телеканал "Аль-Арабия". Аналогичный саммит прошел в королевстве год назад после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа. По его итогам была сформирована министерская группа арабских и исламских стран для обсуждения палестинского вопроса на международной арене. "Саудовская Аравия выступает в поддержку палестинского и ливанского народов и настаивает на прекращении незаконной израильской оккупации палестинских территорий. Мы призываем к реализации решения о создании двух государств", - отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на открытии нового саммита. Он подчеркнул, что "усиление агрессии Израиля против палестинского народа" препятствует мирным усилиям, и выразил глубокую обеспокоенность Саудовской Аравии тем, что назвал "геноцидом" палестинского народа. Наследный принц также подчеркнул приверженность Саудовской Аравии сохранению полного суверенитета Ливана, осудив военные действия Израиля против этой страны и его недавнее нападение на иранскую территорию. Мухаммед бен Салман подтвердил давнюю позицию Саудовской Аравии по палестинскому вопросу, призвав к созданию палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также призвал к продолжению совместных усилий арабских и исламских стран для достижения этой цели и обеспечения мира и стабильности в регионе. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241010/iran-1977308385.html

https://ria.ru/20240520/sallivan-1947077792.html

https://ria.ru/20240909/gaza-1971691525.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, саудовская аравия, ливан, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), хезболла, хамас