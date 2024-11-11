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Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж - РИА Новости, 11.11.2024
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06:56 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ekspert-1982996173.html
Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж
Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж - РИА Новости, 11.11.2024
Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж
Покупки в интернете в дни распродаж лучше всего делать на популярных маркетплейсах, даже если у них не самые выгодные цены - часто сайты мошенников мимикрируют... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:56
2024-11-11T06:56
технологии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Покупки в интернете в дни распродаж лучше всего делать на популярных маркетплейсах, даже если у них не самые выгодные цены - часто сайты мошенников мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, и велика вероятность наткнуться на фейк, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов. "Предпочтение в выборе интернет-магазина для покупок стоит отдать популярным маркетплейсам, даже если у них не самые выгодные цены. Дело в том, что мошенники часто мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, поэтому переходя по вроде бы знакомой ссылке есть вероятность наткнуться на фейк. Кроме того, сайты небольших онлайн-ретейлеров защищены хуже, чем крупные порталы. Так, мошенники могут не подделывать сайт, а просто взломать его и завладеть данными пользователей", - сказал Горбунов. По словам эксперта, следует внимательно проверять URL-адрес сайта, на котором пользователь собирается совершить покупку. Дизайн сайта легко скопировать, однако мошенники не могут сделать идентичный URL - он будет отличаться от оригинального на один-два символа. Пользователям советуют критически относится к любым сайтам и приложениям во время больших распродаж. "Особое внимание стоит уделить превентивным мерам, в число которых входит принцип сегментирования собственных ресурсов. Например, для онлайн-покупок рекомендуется завести отдельную банковскую карточку, на которой будет храниться минимальное количество денег. Благодаря этому, даже если мошенники получат доступ к платежным данным, они не смогут украсть крупные суммы", – отметил Горбунов. Для безопасности нужно уделять особое внимание отслеживанию транзакций по банковским счетам и проверять, нет ли несанкционированных списаний. Банки смогут вернуть украденные средства только в том случае, если заявление о списаниях без ведома клиента было подано в течение суток с момента нелегитимной транзакции.
https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html
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технологии
Технологии
Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж

Эксперт Горбунов посоветовал покупать в интернете на популярных маркетплейсах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник службы безопасности на входе в один из магазинов в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити"
Сотрудник службы безопасности на входе в один из магазинов в торгово-развлекательном центре Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник службы безопасности на входе в один из магазинов в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Покупки в интернете в дни распродаж лучше всего делать на популярных маркетплейсах, даже если у них не самые выгодные цены - часто сайты мошенников мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, и велика вероятность наткнуться на фейк, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов.
"Предпочтение в выборе интернет-магазина для покупок стоит отдать популярным маркетплейсам, даже если у них не самые выгодные цены. Дело в том, что мошенники часто мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, поэтому переходя по вроде бы знакомой ссылке есть вероятность наткнуться на фейк. Кроме того, сайты небольших онлайн-ретейлеров защищены хуже, чем крупные порталы. Так, мошенники могут не подделывать сайт, а просто взломать его и завладеть данными пользователей", - сказал Горбунов.
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По словам эксперта, следует внимательно проверять URL-адрес сайта, на котором пользователь собирается совершить покупку. Дизайн сайта легко скопировать, однако мошенники не могут сделать идентичный URL - он будет отличаться от оригинального на один-два символа.
Пользователям советуют критически относится к любым сайтам и приложениям во время больших распродаж.
"Особое внимание стоит уделить превентивным мерам, в число которых входит принцип сегментирования собственных ресурсов. Например, для онлайн-покупок рекомендуется завести отдельную банковскую карточку, на которой будет храниться минимальное количество денег. Благодаря этому, даже если мошенники получат доступ к платежным данным, они не смогут украсть крупные суммы", – отметил Горбунов.
Для безопасности нужно уделять особое внимание отслеживанию транзакций по банковским счетам и проверять, нет ли несанкционированных списаний. Банки смогут вернуть украденные средства только в том случае, если заявление о списаниях без ведома клиента было подано в течение суток с момента нелегитимной транзакции.
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