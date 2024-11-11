Рейтинг@Mail.ru
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982995624.html
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города - РИА Новости, 11.11.2024
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города
Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:46
2024-11-11T06:46
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
василий прозоров
сергей лавров
нато
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970873128_0:119:784:560_1920x0_80_0_0_de923b4bba328f2fa62a5094e6c1aadb.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в сельской глубинке и перешел на крупные города, в то же время украинский режим не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, объяснил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров в беседе с агентством. Облавы ТЦК дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной", отметил он. "Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он. Со стороны Запада также есть определенное давление на Киев в этой связи, так как западным оружием кто-то должен вести боевые действия, а деньги, выделяемые Западом на обучение украинских новобранцев – осваивать, добавил Прозоров. "Если Запад поставляет оружие, то он, конечно, хочет, чтобы этим оружием кто-то мог воспользоваться. Но не просто так, чтобы эти танки или комплексы ПВО стояли под дождем, ржавели где-то. Их надо в бригады. Бригады надо формировать, их надо обучать, тренировать. Это же опять, это опять про деньги. Те же западные инструкторы, которые будут эти бригады тренировать, полигоны и так далее. Поэтому нужен личный состав", - считает он. В то же время утверждения киевских политиков, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, Прозоров назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию. "Это просто игра на внутреннюю аудиторию со стороны украинской власти. Вот смотрите, Запад давит, а мы вот такие классные, мы сопротивляемся, бережем свое будущее, мы не будем снижать мобилизационный возраст. А на самом деле Запад, может быть, такого и не говорил", - объяснил он. По его прогнозу, Киев не будет снижать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений. "Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - прогнозирует он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970873128_0:62:784:650_1920x0_80_0_0_3548a9917c8252c9d28c6eb1a530429a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, василий прозоров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Василий Прозоров, Сергей Лавров, НАТО, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе

Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в сельской глубинке и перешел на крупные города, в то же время украинский режим не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, объяснил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров в беседе с агентством.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Раскол": в США пришли в ужас от событий на Украине
19 октября, 04:21
Облавы ТЦК дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной", отметил он.
"Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он.
Со стороны Запада также есть определенное давление на Киев в этой связи, так как западным оружием кто-то должен вести боевые действия, а деньги, выделяемые Западом на обучение украинских новобранцев – осваивать, добавил Прозоров.
"Если Запад поставляет оружие, то он, конечно, хочет, чтобы этим оружием кто-то мог воспользоваться. Но не просто так, чтобы эти танки или комплексы ПВО стояли под дождем, ржавели где-то. Их надо в бригады. Бригады надо формировать, их надо обучать, тренировать. Это же опять, это опять про деньги. Те же западные инструкторы, которые будут эти бригады тренировать, полигоны и так далее. Поэтому нужен личный состав", - считает он.
В то же время утверждения киевских политиков, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, Прозоров назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Раде назвали причину облав военкомов на Украине
13 октября, 19:32
"Это просто игра на внутреннюю аудиторию со стороны украинской власти. Вот смотрите, Запад давит, а мы вот такие классные, мы сопротивляемся, бережем свое будущее, мы не будем снижать мобилизационный возраст. А на самом деле Запад, может быть, такого и не говорил", - объяснил он.
По его прогнозу, Киев не будет снижать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений.
"Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - прогнозирует он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Экс-подполковник СБУ назвал причину увеличения числа бегущих с Украины
24 июля, 03:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВасилий ПрозоровСергей ЛавровНАТОСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала