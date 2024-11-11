https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982995624.html

Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города

Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города - РИА Новости, 11.11.2024

Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города

Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:46

2024-11-11T06:46

2024-11-11T06:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в сельской глубинке и перешел на крупные города, в то же время украинский режим не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, объяснил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров в беседе с агентством. Облавы ТЦК дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной", отметил он. "Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он. Со стороны Запада также есть определенное давление на Киев в этой связи, так как западным оружием кто-то должен вести боевые действия, а деньги, выделяемые Западом на обучение украинских новобранцев – осваивать, добавил Прозоров. "Если Запад поставляет оружие, то он, конечно, хочет, чтобы этим оружием кто-то мог воспользоваться. Но не просто так, чтобы эти танки или комплексы ПВО стояли под дождем, ржавели где-то. Их надо в бригады. Бригады надо формировать, их надо обучать, тренировать. Это же опять, это опять про деньги. Те же западные инструкторы, которые будут эти бригады тренировать, полигоны и так далее. Поэтому нужен личный состав", - считает он. В то же время утверждения киевских политиков, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, Прозоров назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию. "Это просто игра на внутреннюю аудиторию со стороны украинской власти. Вот смотрите, Запад давит, а мы вот такие классные, мы сопротивляемся, бережем свое будущее, мы не будем снижать мобилизационный возраст. А на самом деле Запад, может быть, такого и не говорил", - объяснил он. По его прогнозу, Киев не будет снижать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений. "Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - прогнозирует он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

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украина, киев, россия, василий прозоров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины