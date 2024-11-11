https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982995624.html
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города - РИА Новости, 11.11.2024
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города
Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:46
2024-11-11T06:46
2024-11-11T06:46
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россия
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сергей лавров
нато
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в сельской глубинке и перешел на крупные города, в то же время украинский режим не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, объяснил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров в беседе с агентством. Облавы ТЦК дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной", отметил он. "Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он. Со стороны Запада также есть определенное давление на Киев в этой связи, так как западным оружием кто-то должен вести боевые действия, а деньги, выделяемые Западом на обучение украинских новобранцев – осваивать, добавил Прозоров. "Если Запад поставляет оружие, то он, конечно, хочет, чтобы этим оружием кто-то мог воспользоваться. Но не просто так, чтобы эти танки или комплексы ПВО стояли под дождем, ржавели где-то. Их надо в бригады. Бригады надо формировать, их надо обучать, тренировать. Это же опять, это опять про деньги. Те же западные инструкторы, которые будут эти бригады тренировать, полигоны и так далее. Поэтому нужен личный состав", - считает он. В то же время утверждения киевских политиков, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, Прозоров назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию. "Это просто игра на внутреннюю аудиторию со стороны украинской власти. Вот смотрите, Запад давит, а мы вот такие классные, мы сопротивляемся, бережем свое будущее, мы не будем снижать мобилизационный возраст. А на самом деле Запад, может быть, такого и не говорил", - объяснил он. По его прогнозу, Киев не будет снижать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений. "Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - прогнозирует он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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украина, киев, россия, василий прозоров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Василий Прозоров, Сергей Лавров, НАТО, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе и перешел на города
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Большой поток видео и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования) Украины связан с тем, кто Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в сельской глубинке и перешел на крупные города, в то же время украинский режим не пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, объяснил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров в беседе с агентством.
Облавы ТЦК дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной", отметил он.
"Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он.
Со стороны Запада также есть определенное давление на Киев в этой связи, так как западным оружием кто-то должен вести боевые действия, а деньги, выделяемые Западом на обучение украинских новобранцев – осваивать, добавил Прозоров.
"Если Запад поставляет оружие, то он, конечно, хочет, чтобы этим оружием кто-то мог воспользоваться. Но не просто так, чтобы эти танки или комплексы ПВО стояли под дождем, ржавели где-то. Их надо в бригады. Бригады надо формировать, их надо обучать, тренировать. Это же опять, это опять про деньги. Те же западные инструкторы, которые будут эти бригады тренировать, полигоны и так далее. Поэтому нужен личный состав", - считает он.
В то же время утверждения киевских политиков, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, Прозоров назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию.
"Это просто игра на внутреннюю аудиторию со стороны украинской власти. Вот смотрите, Запад давит, а мы вот такие классные, мы сопротивляемся, бережем свое будущее, мы не будем снижать мобилизационный возраст. А на самом деле Запад, может быть, такого и не говорил", - объяснил он.
По его прогнозу, Киев не будет снижать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений.
"Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - прогнозирует он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ
пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.