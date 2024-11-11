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Влах: выборы в Молдавии дают возможность избавиться от режима Санду

Влах: выборы в Молдавии дают возможность избавиться от режима Санду - РИА Новости, 11.11.2024

Влах: выборы в Молдавии дают возможность избавиться от режима Санду

Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что парламентские выборы в Молдавии в 2025 году дают... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:20

2024-11-11T03:20

2024-11-11T03:20

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гагаузия

майя санду

ирина влах

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что парламентские выборы в Молдавии в 2025 году дают возможность избавиться от режима президента республики Майи Санду. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. "Для народа правление этой власти привело к катастрофическим последствиям - сотни тысяч граждан вынуждены были уехать, госдолг вырос почти вдвое, экономика разрушена, система правосудия не работает, о соблюдении демократических принципов и говорить не приходится. Парламентские выборы 2025 года дают нам реальную возможность избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию", - сказала Влах. По ее мнению, проигрыш Санду по подсчетам голосов внутри страны был ожидаем, она и не могла выиграть выборы в республике. "С момента, как она вместе с ПДС (правящей партией "Действие и солидарность" - ред.) получила полную власть, уровень жизни наших граждан только снижался. Поэтому вполне логично, что большинство тех, кто живёт в Молдове, проголосовали против этого президента. Её спасли граждане из диаспоры, которые, находясь за границей, не ощущают на себе разрушительные последствия её правления. Поэтому все больше людей в Молдове говорят, что Майя Санду не является президентом Республики Молдова, она — президент молдавской диаспоры за границей. Если бы у Санду было хоть немного гордости и достоинства, она бы ушла в отставку", - подчеркнула Влах. Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ирина влах, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024