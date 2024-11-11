https://ria.ru/20241111/efimov-1983114845.html

Ефимов: Москва передала культучреждениям более тысячи зданий и помещений

Ефимов: Москва передала культучреждениям более тысячи зданий и помещений - РИА Новости, 11.11.2024

Ефимов: Москва передала культучреждениям более тысячи зданий и помещений

Москва с 2010 года передала учреждениям культуры в оперативное управление 215 зданий и более 850 помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:46

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

геликон-опера

et cetera

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва с 2010 года передала учреждениям культуры в оперативное управление 215 зданий и более 850 помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 14 лет учреждения культуры получили более 760,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Больше всего объектов – около 300 – город предоставил в центре столицы, где было передано порядка 310 тысяч квадратных метров недвижимости. Организации, расположенные на юге столицы, получили 117 объектов общей площадью почти 64,7 тысячи квадратных метров, на востоке и западе – по 135 объектов общей площадью свыше 71,6 тысячи и около 65,4 тысячи квадратных метров соответственно", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Всего столичные организации, проводящие образовательные, развлекательные, спортивные и просветительские программы, занимают почти 1,3 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении.Как отмечается в нем, в 2024 году московские учреждения культуры получили в оперативное управление 14 объектов общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров.В Москве с 2010 года построили и обновили 80 объектов культуры, в том числе здание для "Геликон-оперы", театр Et Cetera, новую сцену Театра Дурова, музыкальную школу имени Танеева.

https://ria.ru/20241111/efimov-1982959730.html

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москва

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