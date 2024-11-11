https://ria.ru/20241111/dron-1983183113.html

В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок

В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок - РИА Новости, 11.11.2024

В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок

Ребенок пострадал при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:53

2024-11-11T19:53

2024-11-11T19:53

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

мелитополь

владимир рогов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Ребенок пострадал при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе атаковали в понедельник город Каменка-Днепровская, под удар попали центральный автовокзал, газораспределительный узел, Дом культуры и вышка связи. "В результате атаки дронов-камикадзе нацистов на городской автовокзал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получил ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, восьмилетняя девочка доставлена в больницу Мелитополя. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241111/dnr-1983177205.html

https://ria.ru/20241111/snimki-1983127003.html

запорожская область

россия

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, мелитополь, владимир рогов, происшествия