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В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:53 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dron-1983183113.html
В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок
В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок - РИА Новости, 11.11.2024
В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок
Ребенок пострадал при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:53
2024-11-11T19:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
мелитополь
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Ребенок пострадал при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе атаковали в понедельник город Каменка-Днепровская, под удар попали центральный автовокзал, газораспределительный узел, Дом культуры и вышка связи. "В результате атаки дронов-камикадзе нацистов на городской автовокзал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получил ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, восьмилетняя девочка доставлена в больницу Мелитополя. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241111/dnr-1983177205.html
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запорожская область, россия, мелитополь, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Мелитополь, Владимир Рогов, Происшествия
В Запорожской области при атаке дронов-камикадзе пострадал ребенок

Рогов: при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в Запорожье пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Ребенок пострадал при атаке дронов-камикадзе на автовокзал в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе атаковали в понедельник город Каменка-Днепровская, под удар попали центральный автовокзал, газораспределительный узел, Дом культуры и вышка связи.
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"В результате атаки дронов-камикадзе нацистов на городской автовокзал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получил ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, восьмилетняя девочка доставлена в больницу Мелитополя.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияМелитопольВладимир РоговПроисшествия
 
 
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