https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС

В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС - РИА Новости, 11.11.2024

В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС

Попытку атаки Старобешевской тепловой электростанции американским дроном-камикадзе пресекли с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:04

2024-11-11T15:04

2024-11-11T15:04

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Попытку атаки Старобешевской тепловой электростанции американским дроном-камикадзе пресекли с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Старобешевском районе ДНР перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности - Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю был обнаружен и перехвачен 141 вражеский БПЛА. Так, в Кировском районе Донецка вблизи одной из котельных подавлен украинский FPV-дрон, несущий на борту самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Обезвреженные взрывоопасные предсеты были уничтожены взрывотехниками УФСБ России по ДНР на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html

https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983009652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, кировский район