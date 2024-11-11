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В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС - РИА Новости, 11.11.2024
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15:04 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС
В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС - РИА Новости, 11.11.2024
В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС
Попытку атаки Старобешевской тепловой электростанции американским дроном-камикадзе пресекли с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:04
2024-11-11T15:04
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Попытку атаки Старобешевской тепловой электростанции американским дроном-камикадзе пресекли с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Старобешевском районе ДНР перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности - Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю был обнаружен и перехвачен 141 вражеский БПЛА. Так, в Кировском районе Донецка вблизи одной из котельных подавлен украинский FPV-дрон, несущий на борту самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Обезвреженные взрывоопасные предсеты были уничтожены взрывотехниками УФСБ России по ДНР на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983009652.html
донецкая народная республика
россия
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, россия, кировский район
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Кировский район
В ДНР сорвали попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС

ФСБ сорвала попытку атаки американского дрона-камикадзе на ТЭС в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Попытку атаки Старобешевской тепловой электростанции американским дроном-камикадзе пресекли с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В Старобешевском районе ДНР перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности - Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю был обнаружен и перехвачен 141 вражеский БПЛА. Так, в Кировском районе Донецка вблизи одной из котельных подавлен украинский FPV-дрон, несущий на борту самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
Обезвреженные взрывоопасные предсеты были уничтожены взрывотехниками УФСБ России по ДНР на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
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