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Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T19:13
2024-11-11T19:13
2024-11-12T00:23
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ части ДНР. Ранее о повреждении плотины сообщил ряд украинских СМИ. В своем Telegram-канале Филашкин подтвердил повреждение плотины и заявил о повышении уровня воды реки Волчья на 1,2 метра. При этом чиновник уточнил, что подтоплений жилищ не зафиксировано. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
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киев, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Глава Донецкой области Филашкин заявил о повреждении плотины водохранилища