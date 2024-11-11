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Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 11.11.2024 (обновлено: 00:23 12.11.2024)
https://ria.ru/20241111/dnr-1983177205.html
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища
Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T19:13
2024-11-12T00:23
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ части ДНР. Ранее о повреждении плотины сообщил ряд украинских СМИ. В своем Telegram-канале Филашкин подтвердил повреждение плотины и заявил о повышении уровня воды реки Волчья на 1,2 метра. При этом чиновник уточнил, что подтоплений жилищ не зафиксировано. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
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донецкая народная республика
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киев, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские власти заявили о повреждении плотины Кураховского водохранилища

Глава Донецкой области Филашкин заявил о повреждении плотины водохранилища

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ части ДНР.
Ранее о повреждении плотины сообщил ряд украинских СМИ.
В своем Telegram-канале Филашкин подтвердил повреждение плотины и заявил о повышении уровня воды реки Волчья на 1,2 метра. При этом чиновник уточнил, что подтоплений жилищ не зафиксировано.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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