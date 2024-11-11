https://ria.ru/20241111/dnr-1983009481.html

Российские войска вошли в восточную часть Курахово в ДНР, сообщил Рогов

Российские войска вошли в восточную часть Курахово в ДНР, сообщил Рогов - РИА Новости, 11.11.2024

Российские войска вошли в восточную часть Курахово в ДНР, сообщил Рогов

Передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть оккупированного ВСУ города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:27

2024-11-11T09:27

2024-11-11T09:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть оккупированного ВСУ города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточенные бои", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/makarovka-1982991159.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, россия, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность