https://ria.ru/20241111/dfo-1983181369.html

Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО

Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить всероссийский конкурс любительских видеофильмов "Дальний Восток - Земля приключений". РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:39

2024-11-11T19:39

2024-11-11T19:39

культура

россия

владимир путин

алексей чекунков

дальний восток

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить всероссийский конкурс любительских видеофильмов "Дальний Восток - Земля приключений". Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Минвостокразвития России обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса любительских видеофильмов о путешествиях "Дальний Восток - Земля приключений", предусмотрев участие в конкурсе видеофильмов, снятых на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Также поручено предусмотреть демонстрацию фильмов финалистов и победителей конкурса на федеральных телевизионных каналах, на медиаэкранах в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в мультимедийной развлекательной системе на борту воздушных судов и в вагонах поездов. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, далее ежегодно. Ответственный - глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982914863.html

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россия

дальний восток

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россия, владимир путин, алексей чекунков, дальний восток