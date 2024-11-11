https://ria.ru/20241111/dfo-1983181369.html
Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО
Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО
Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить всероссийский конкурс любительских видеофильмов "Дальний Восток - Земля приключений". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:39
2024-11-11T19:39
2024-11-11T19:39
культура
россия
владимир путин
алексей чекунков
дальний восток
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ежегодно проводить всероссийский конкурс любительских видеофильмов "Дальний Восток - Земля приключений". Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Минвостокразвития России обеспечить проведение ежегодного Всероссийского конкурса любительских видеофильмов о путешествиях "Дальний Восток - Земля приключений", предусмотрев участие в конкурсе видеофильмов, снятых на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Также поручено предусмотреть демонстрацию фильмов финалистов и победителей конкурса на федеральных телевизионных каналах, на медиаэкранах в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в мультимедийной развлекательной системе на борту воздушных судов и в вагонах поездов. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, далее ежегодно. Ответственный - глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982914863.html
https://ria.ru/20241111/vladivostok-1983027773.html
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россия, владимир путин, алексей чекунков, дальний восток
Культура, Россия, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Дальний Восток
Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО
Путин поручил ежегодно проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО