https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html

"План провален". Стало известно, что станет с Украиной уже через год

"План провален". Стало известно, что станет с Украиной уже через год - РИА Новости, 11.11.2024

"План провален". Стало известно, что станет с Украиной уже через год

Генштаб ВСУ не справился с мобилизацией на этот год, рапортует депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Между тем Зеленский продлевает военное положение еще... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:08

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Генштаб ВСУ не справился с мобилизацией на этот год, рапортует депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Между тем Зеленский продлевает военное положение еще на три месяца. О том, какую проблему усугубляет киевская политика в этом вопросе, — в материале РИА Новости.Ухилянт не ловитсяВ декабре 2023-го Зеленский сообщил украинцам: Генштаб требует от него еще полмиллиона рекрутов. Тогда же в парламент внесли законопроект об ужесточении мобилизации, предусматривающий более суровые наказания для уклонистов и понижение возраста призывников с 27 до 25 лет. Утвердили его только в мае.Несмотря на все это, уже к концу лета в Киеве признали: обеспечить потребности ВСУ не удается. По словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, причина в том, что мобилизованные не сразу поступают в части — командование вынуждено обучить их, поэтому в боевые подразделения они попадают лишь спустя три-шесть месяцев. Это неоднократно опровергали многие пленные, оказавшиеся на передовой практически без подготовки.Ситуация с пополнением для ВСУ продолжает ухудшаться."Мы не выполним до декабря план Генерального штаба ни на год, ни на месяц. С этим сложно. Мы, к сожалению, снова возвращаемся к положению весны 2024-го", — заявила на этой неделе депутат Верховной рады Соломия Бобровская.Как бы то ни было, Зеленский продлил мобилизацию и военное положение еще на три месяца. За этот срок, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, в ВСУ должны призвать 160 тысяч человек.Как добиться такого результата — загадка для ТЦК. Даже в первые месяцы действия нового закона собирали лишь по 30 тысяч. Теперь надо почти в два раза больше.Женщины и детиНехватку личного состава на "передке" компенсируют тыловиками. По сведениям депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, пятую часть военнослужащих из этих подразделений переведут в пехотные части. На фронт гонят медиков, военных инженеров и даже техников ВВС.Однако это лишь временная мера.В Киеве все активнее обсуждают куда более радикальные шаги. Например, глава одного из снабжающих ВСУ волонтерских проектов Мария Берлинская предложила призывать женщин. Ее тут же поддержала Безуглая. "Возможно, они навели бы порядок в этом бардаке", — написала она.Такой вариант не исключали также глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко и экс-главком Валерий Залужный.Среди других предложений Берлинской — ввести военную подготовку школьников с пятого класса.Моложе 25Также с лета обсуждают понижение призывного возраста.В частности, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в августе обращал внимание общественности на то, что западные партнеры Киева интересуются, почему возрастной порог для мобилизации такой высокий.В октябре его коллега Роман Костенко заявил: "Мы должны быть реалистами — у нас не хватает людей, особенно молодых. <…> Так что моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать".А известный националист Дмитрий Корчинский по этому поводу высказался так: "Если понадобится, если Украина окажется на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. Когда молодой человек уже способен поднять автомат, он может быть солдатом. Во многих прогрессивных странах мира, например в Центральной Африке, воюют лет с 12-14".Есть и другие экстренные меры. Майор ВСУ и замглавы Верховного суда Александр Мамалуй опубликовал в телеграм-канале "Политика страны" видеообращение: "Уважаемое общество, мы в одном шаге от введений трудовой повинности. <…> И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам".На краю бездныУкраина переживает жесточайший демографический кризис. По данным ООН, за время конфликта население сократилось на десять миллионов человек."Значительная часть этих людей покинула страну. Молодежь ищет возможности в других местах и уезжает", — пояснила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.По ее словам, рождаемость на Украине — среди самых низких в мире: один ребенок на женщину. И даже меньше — уверена глава украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Рынку труда не хватает 4,5 миллиона человек, работодателям приходится охотиться за мужчинами старше 60, поскольку их не мобилизуют, сообщила она в интервью Der Spiegel.И заключила: "Только одно я могу сказать с полной уверенностью: обезлюдение неизбежно".Последняя перепись населения на Украине была аж в 2001-м, и тогда насчитали 48,5 миллиона человек.В 2021-м украинский Госстат оценивал численность населения в 41 миллион с учетом ДНР и ЛНР. В Украинском институте будущего (УИБ) говорили о 37,6 миллиона.В 2023-м осталось 29 миллионов — из-за большого числа беженцев, утверждает УИБ. По данным института, из них работали лишь 9,1-9,5 миллиона, за вычетом бюджетников — шесть-семь миллионов. Именно они и несли на себе основное налоговое бремя.Есть и другие оценки. В частности, по данным Raiffeisen Bank Украина, которые приводит Би-Би-Си, число украинцев, нуждающихся в банковских услугах, за время конфликта сократилось с 18 до 11 миллионов.Оптимизма нет даже у официальных структур. Так, в опубликованной в сентябре Стратегии демографического развития Украины говорится, что население страны к 2050-м может сократиться до 25,2 миллиона человек.Предлагаемые меры по мобилизации, конечно, усугубят ситуацию. И вряд ли помогут ВСУ. К слову, по информации ООН, возрастной кластер 20-24 лет гораздо менее многочисленный, нежели другие пятилетние группы, уже подлежащие призыву.С более молодыми ситуация еще хуже. Это ярко иллюстрирует пример одной из коммерческих школ на Украине.Ее директор, которого цитирует УНИАН, сообщает, что ранее о дистанционном обучении просили в основном родители мальчиков, поскольку хотели, чтобы их сыновья покинули страну до совершеннолетия — тогда выезд для них будет запрещен. Теперь — и родители девочек."В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 поедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы, главное, чтобы не в Украине", — подчеркивает он. Эту тенденцию подтверждал и министр образования и науки Оксен Лисовой.Надо сказать, что в бывшей советской республике и до войны были серьезные проблемы с демографией. Теперь же страну покинули миллионы, еще сотни тысяч попали в ВСУ. Дальнейший отъезд молодежи на фоне угрозы мобилизации, которой стращают разного рода политики и публичные личности, вкупе с призывом на службу женщин, может столкнуть Украину в пропасть, из которой уже не выбраться.

https://ria.ru/20241028/snaryady-1980064735.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оон, владимир зеленский