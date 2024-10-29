https://ria.ru/20241029/plennye-1980616985.html

Украинские пленные пожаловались на отправку в бой без подготовки

Украинские пленные пожаловались на отправку в бой без подготовки - РИА Новости, 29.10.2024

Украинские пленные пожаловались на отправку в бой без подготовки

Мобилизованных на Украине бросают в бой без подготовки, рассказали РИА Новости пленные военнослужащие Украины. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:39

2024-10-29T04:39

2024-10-29T04:39

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мобилизованных на Украине бросают в бой без подготовки, рассказали РИА Новости пленные военнослужащие Украины. "Был мобилизирован Дарницким ТЦК города Киев, после чего без прохождения слаживания и обучения был отправлен на передовую в Донецкой области, близ населенного пункта Курахово", - сказал пленный Юрий Мензата 1984 года рождения Дмитрий Маркелов 1988 года рождения рассказал, что был "насильно мобилизирован, без всякого обучения, без подготовки, без карт, без ничего был брошен на передовые позиции", а затем попал в плен. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html

https://ria.ru/20241025/putin-1980178354.html

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украина, киев, донецкая область, в мире