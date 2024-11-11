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Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело - РИА Новости, 11.11.2024
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16:10 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/delo-1983126344.html
Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело
Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело - РИА Новости, 11.11.2024
Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело
Уголовное дело за дезорганизацию деятельности колонии-поселения возбудили против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:10
2024-11-11T16:10
происшествия
грозный
нижний новгород
москва
сайди янгулбаев
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 11 ноя – РИ Новости. Уголовное дело за дезорганизацию деятельности колонии-поселения возбудили против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, отбывающей наказание за нападение на правоохранителя и мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. В июле 2023 Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения, позже кассационный суд смягчил приговор до четырех лет и девяти месяцев. "Мне позвонил следователь из СУ СКР по Чеченской республике и сообщил, что дело возбуждено по 321 статье, часть 2… С ее слов, она ничего не совершала. Я проводил адвокатский опрос в соответствии с законом, она не понимает, о чем может идти речь", - сказал Савин. По словам адвоката, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по приговору истекает в марте 2025 года, но по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ей грозит до пяти лет лишения свободы. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html
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происшествия, грозный, нижний новгород, москва, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Происшествия, Грозный, Нижний Новгород, Москва, Сайди Янгулбаев, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело

Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой возбудили уголовное дело

© РИА НовостиЗарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИ Новости. Уголовное дело за дезорганизацию деятельности колонии-поселения возбудили против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, отбывающей наказание за нападение на правоохранителя и мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
В июле 2023 Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения, позже кассационный суд смягчил приговор до четырех лет и девяти месяцев.
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"Мне позвонил следователь из СУ СКР по Чеченской республике и сообщил, что дело возбуждено по 321 статье, часть 2… С ее слов, она ничего не совершала. Я проводил адвокатский опрос в соответствии с законом, она не понимает, о чем может идти речь", - сказал Савин.
По словам адвоката, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по приговору истекает в марте 2025 года, но по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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ПроисшествияГрозныйНижний НовгородМоскваСайди ЯнгулбаевРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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