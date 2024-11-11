https://ria.ru/20241111/delo-1983126344.html

Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело

Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело - РИА Новости, 11.11.2024

Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили новое дело

Уголовное дело за дезорганизацию деятельности колонии-поселения возбудили против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:10

2024-11-11T16:10

2024-11-11T16:10

происшествия

грозный

нижний новгород

москва

сайди янгулбаев

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882089936_148:153:1246:771_1920x0_80_0_0_baea05b7627d7ca0b3816ed62f2d3525.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИ Новости. Уголовное дело за дезорганизацию деятельности колонии-поселения возбудили против жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, отбывающей наказание за нападение на правоохранителя и мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. В июле 2023 Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения, позже кассационный суд смягчил приговор до четырех лет и девяти месяцев. "Мне позвонил следователь из СУ СКР по Чеченской республике и сообщил, что дело возбуждено по 321 статье, часть 2… С ее слов, она ничего не совершала. Я проводил адвокатский опрос в соответствии с законом, она не понимает, о чем может идти речь", - сказал Савин. По словам адвоката, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по приговору истекает в марте 2025 года, но по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ей грозит до пяти лет лишения свободы. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html

https://ria.ru/20241009/kadyrov-1977304540.html

грозный

нижний новгород

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, грозный, нижний новгород, москва, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия