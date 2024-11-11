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Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею - РИА Новости, 11.11.2024
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14:08 11.11.2024 (обновлено: 14:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/delo-1983084436.html
Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею
Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею - РИА Новости, 11.11.2024
Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено во Владимирской... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:08
2024-11-11T14:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено во Владимирской области после того, как 15-летний мальчик на велосипеде упал в траншею теплотрассы и получил травму, сообщает СУСК России по региону. По предварительным данным, в октябре в рамках муниципального контракта коммерческая фирма-субподрядчик из Москвы проводила работы по ремонту распределительной тепловой сети вблизи дома 20 по улице 50 лет Октября города Кольчугино Владимирской области. При этом часть вырытой траншеи в нарушение обязательных требований ограждена не была, подчеркивает следственное управление. "В результате несовершеннолетний местный житель, передвигаясь на велосипеде в вечернее время по тротуару, упал в траншею и получил телесные повреждения, которые согласно проведенной следствием судебно-медицинской экспертизы повлекли тяжкий вред здоровью. После этого потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходил длительное лечение", - информирует СУСК. Уточняется, что пострадавшему 15 лет. "Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/devochka-1957775301.html
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владимирская область, россия, москва, общество
Владимирская область, Россия, Москва, Общество
Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею

СК РФ: под Владимиром завели дело после падения велосипедиста в яму теплотрассы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено во Владимирской области после того, как 15-летний мальчик на велосипеде упал в траншею теплотрассы и получил травму, сообщает СУСК России по региону.
По предварительным данным, в октябре в рамках муниципального контракта коммерческая фирма-субподрядчик из Москвы проводила работы по ремонту распределительной тепловой сети вблизи дома 20 по улице 50 лет Октября города Кольчугино Владимирской области. При этом часть вырытой траншеи в нарушение обязательных требований ограждена не была, подчеркивает следственное управление.
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"В результате несовершеннолетний местный житель, передвигаясь на велосипеде в вечернее время по тротуару, упал в траншею и получил телесные повреждения, которые согласно проведенной следствием судебно-медицинской экспертизы повлекли тяжкий вред здоровью. После этого потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходил длительное лечение", - информирует СУСК.
Уточняется, что пострадавшему 15 лет.
"Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека)", - говорится в сообщении.
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