https://ria.ru/20241111/delo-1983084436.html

Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею

Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею - РИА Новости, 11.11.2024

Во Владимирской области завели дело после падения велосипедиста в траншею

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено во Владимирской... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:08

2024-11-11T14:08

2024-11-11T14:16

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено во Владимирской области после того, как 15-летний мальчик на велосипеде упал в траншею теплотрассы и получил травму, сообщает СУСК России по региону. По предварительным данным, в октябре в рамках муниципального контракта коммерческая фирма-субподрядчик из Москвы проводила работы по ремонту распределительной тепловой сети вблизи дома 20 по улице 50 лет Октября города Кольчугино Владимирской области. При этом часть вырытой траншеи в нарушение обязательных требований ограждена не была, подчеркивает следственное управление. "В результате несовершеннолетний местный житель, передвигаясь на велосипеде в вечернее время по тротуару, упал в траншею и получил телесные повреждения, которые согласно проведенной следствием судебно-медицинской экспертизы повлекли тяжкий вред здоровью. После этого потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходил длительное лечение", - информирует СУСК. Уточняется, что пострадавшему 15 лет. "Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/devochka-1957775301.html

https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981936004.html

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владимирская область, россия, москва, общество