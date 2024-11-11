Рейтинг@Mail.ru
СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/delo--1983185389.html
СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов
СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов - РИА Новости, 11.11.2024
СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов
Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов бывшей и действующей сотрудницами ОВМ ОМВД, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:13
2024-11-11T20:13
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов бывшей и действующей сотрудницами ОВМ ОМВД, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СКР по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении бывшей и действующей сотрудниц ОВМ ОМВД. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. "Преступная деятельность фигуранток выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве. Следователями столичного СК им предъявлено обвинение, в ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме", - добавляется в сообщении. Уточняется, что проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.
https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов

СК РФ расследует дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов бывшей и действующей сотрудницами ОВМ ОМВД, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СКР по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении бывшей и действующей сотрудниц ОВМ ОМВД. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным
4 июля, 14:24
По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление.
"Преступная деятельность фигуранток выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве. Следователями столичного СК им предъявлено обвинение, в ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.
 
МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала