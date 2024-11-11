https://ria.ru/20241111/delo--1983185389.html

СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов

СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов - РИА Новости, 11.11.2024

СК расследует дело о незаконном оформлении 72 заграничных паспортов

Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов бывшей и действующей сотрудницами ОВМ ОМВД, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:13

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов бывшей и действующей сотрудницами ОВМ ОМВД, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СКР по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении бывшей и действующей сотрудниц ОВМ ОМВД. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. "Преступная деятельность фигуранток выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве. Следователями столичного СК им предъявлено обвинение, в ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме", - добавляется в сообщении. Уточняется, что проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.

https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html

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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия