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Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза - РИА Новости, 11.11.2024
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Туризм
 
14:20 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dedmoroz-1983048780.html
Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза
Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза - РИА Новости, 11.11.2024
Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза
Для встречи с главным новогодним волшебником необязательно ехать в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. В Москве, в Кузьминках, есть усадьба, где он встречает... РИА Новости, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для встречи с главным новогодним волшебником необязательно ехать в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. В Москве, в Кузьминках, есть усадьба, где он встречает гостей с ноября по февраль. Самые яркие моменты праздничного дня — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Фото - Туризм, Дед Мороз, Москва, Новый год, Достопримечательности, куда сходить , что посмотреть
Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза

В Москве открылась усадьба Деда Мороза, где волшебник ежедневно принимает гостей

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для встречи с главным новогодним волшебником необязательно ехать в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза. В Москве, в Кузьминках, есть усадьба, где он встречает гостей с ноября по февраль. Самые яркие моменты праздничного дня — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Усадьба — волшебное место. Здесь правда-правда сбываются мечты!" — сообщает официальный сайт.

Гостям предлагают квесты, интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы в сказочных декорациях.

Дети принимают участие в развлекательной программе на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

"Усадьба — волшебное место. Здесь правда-правда сбываются мечты!" — сообщает официальный сайт.

Гостям предлагают квесты, интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы в сказочных декорациях.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Жду вас у себя, в моей столичной резиденции. Приготовил вам много подарков. От чистого сердца и с большой любовью хочу вам пожелать хорошего Нового года, чтобы в жизни и на сердце было мило и душевно! Жду. Ваш дедушка", — обратился волшебник к москвичам.

Дед Мороз на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

"Жду вас у себя, в моей столичной резиденции. Приготовил вам много подарков. От чистого сердца и с большой любовью хочу вам пожелать хорошего Нового года, чтобы в жизни и на сердце было мило и душевно! Жду. Ваш дедушка", — обратился волшебник к москвичам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Снега в столице еще нет. Но в усадьбе уже поставили елку — большую и нарядную.

Открытие сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

Снега в столице еще нет. Но в усадьбе уже поставили елку — большую и нарядную.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гостей приглашают в терем Деда Мороза. В спальне над кроватью, на потолке — звезды и гирлянды, умывальник наполнен красивыми шарами, на зеркале — снежинки.

В холодильнике на импровизированной кухне — традиционные новогодние угощения: оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины.

В усадьбе есть еще два терема — Творчества и Снегурочки.

Дед Мороз с детьми на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

Гостей приглашают в терем Деда Мороза. В спальне над кроватью, на потолке — звезды и гирлянды, умывальник наполнен красивыми шарами, на зеркале — снежинки.

В холодильнике на импровизированной кухне — традиционные новогодние угощения: оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины.

В усадьбе есть еще два терема — Творчества и Снегурочки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Тут же, в Академии Нового года всех желающих обучают новогодним чудесам. Чтобы получить диплом, надо порешать задачки, головоломки и пройти квесты. А еще — показать, как освоены дисциплины "снежкоделания", "волшебствотворения" и "желаньезагадывания".

Дети принимают участие в развлекательной программе на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

Тут же, в Академии Нового года всех желающих обучают новогодним чудесам. Чтобы получить диплом, надо порешать задачки, головоломки и пройти квесты. А еще — показать, как освоены дисциплины "снежкоделания", "волшебствотворения" и "желаньезагадывания".

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом" — это захватывающее путешествие по сказкам. Вместе со Снеговиком на Сказочной тропе вы встретите 12 Месяцев, побываете на балу с Золушкой.

Дети принимают участие в развлекательной программе на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

"Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом" — это захватывающее путешествие по сказкам. Вместе со Снеговиком на Сказочной тропе вы встретите 12 Месяцев, побываете на балу с Золушкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В мастерской Деда Мороза все превращаются в художников: расписывают сладкой глазурью имбирный пряник или специальной краской —колокольчик-снеговик.

Терем Снегурочки на территории усадьбы Деда Мороза в Москве

В мастерской Деда Мороза все превращаются в художников: расписывают сладкой глазурью имбирный пряник или специальной краской —колокольчик-снеговик.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Вход на уличные мероприятия бесплатный. Билеты на квесты и интерактивные программы можно купить онлайн или в кассах усадьбы. Цена — от 600 рублей, есть льготы.

Женщина с собакой на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве

Вход на уличные мероприятия бесплатный. Билеты на квесты и интерактивные программы можно купить онлайн или в кассах усадьбы. Цена — от 600 рублей, есть льготы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8
 
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