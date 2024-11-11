Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза

В Москве открылась усадьба Деда Мороза, где волшебник ежедневно принимает гостей
"Усадьба — волшебное место. Здесь правда-правда сбываются мечты!" — сообщает официальный сайт.
Гостям предлагают квесты, интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы в сказочных декорациях.
"Усадьба — волшебное место. Здесь правда-правда сбываются мечты!" — сообщает официальный сайт.
Гостям предлагают квесты, интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы в сказочных декорациях.
"Жду вас у себя, в моей столичной резиденции. Приготовил вам много подарков. От чистого сердца и с большой любовью хочу вам пожелать хорошего Нового года, чтобы в жизни и на сердце было мило и душевно! Жду. Ваш дедушка", — обратился волшебник к москвичам.
"Жду вас у себя, в моей столичной резиденции. Приготовил вам много подарков. От чистого сердца и с большой любовью хочу вам пожелать хорошего Нового года, чтобы в жизни и на сердце было мило и душевно! Жду. Ваш дедушка", — обратился волшебник к москвичам.
Снега в столице еще нет. Но в усадьбе уже поставили елку — большую и нарядную.
Снега в столице еще нет. Но в усадьбе уже поставили елку — большую и нарядную.
Гостей приглашают в терем Деда Мороза. В спальне над кроватью, на потолке — звезды и гирлянды, умывальник наполнен красивыми шарами, на зеркале — снежинки.
В холодильнике на импровизированной кухне — традиционные новогодние угощения: оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины.
В усадьбе есть еще два терема — Творчества и Снегурочки.
Гостей приглашают в терем Деда Мороза. В спальне над кроватью, на потолке — звезды и гирлянды, умывальник наполнен красивыми шарами, на зеркале — снежинки.
В холодильнике на импровизированной кухне — традиционные новогодние угощения: оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины.
В усадьбе есть еще два терема — Творчества и Снегурочки.
Тут же, в Академии Нового года всех желающих обучают новогодним чудесам. Чтобы получить диплом, надо порешать задачки, головоломки и пройти квесты. А еще — показать, как освоены дисциплины "снежкоделания", "волшебствотворения" и "желаньезагадывания".
Тут же, в Академии Нового года всех желающих обучают новогодним чудесам. Чтобы получить диплом, надо порешать задачки, головоломки и пройти квесты. А еще — показать, как освоены дисциплины "снежкоделания", "волшебствотворения" и "желаньезагадывания".
"Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом" — это захватывающее путешествие по сказкам. Вместе со Снеговиком на Сказочной тропе вы встретите 12 Месяцев, побываете на балу с Золушкой.
"Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом" — это захватывающее путешествие по сказкам. Вместе со Снеговиком на Сказочной тропе вы встретите 12 Месяцев, побываете на балу с Золушкой.
В мастерской Деда Мороза все превращаются в художников: расписывают сладкой глазурью имбирный пряник или специальной краской —колокольчик-снеговик.
В мастерской Деда Мороза все превращаются в художников: расписывают сладкой глазурью имбирный пряник или специальной краской —колокольчик-снеговик.
Вход на уличные мероприятия бесплатный. Билеты на квесты и интерактивные программы можно купить онлайн или в кассах усадьбы. Цена — от 600 рублей, есть льготы.
Вход на уличные мероприятия бесплатный. Билеты на квесты и интерактивные программы можно купить онлайн или в кассах усадьбы. Цена — от 600 рублей, есть льготы.