Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза

Гостей приглашают в терем Деда Мороза. В спальне над кроватью, на потолке — звезды и гирлянды, умывальник наполнен красивыми шарами, на зеркале — снежинки.

В холодильнике на импровизированной кухне — традиционные новогодние угощения: оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины.

В усадьбе есть еще два терема — Творчества и Снегурочки.