Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области
Рогов: ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска планируют нанести массированный удар по дамбе в городе Васильевке в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Поступила оперативная информация, что украинские боевики готовят вопиющую провокацию и военное преступление: массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ хотят устроить теракт, чтобы усложнить обстановку в прифронтовой Васильевке.
Васильевка — прифронтовой город в Запорожской области. Он расположен на левом берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр.
Ранее в понедельник глава региона Евгений Балицкий сообщил, что украинский дрон атаковал в Васильевке работников аварийной службы "Таврия-Энерго". В результате пострадали три человека. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко рассказала РИА Новости на минувшей неделе, что ВСУ увеличили число попыток атаковать Васильевку при помощи ударных беспилотников.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.