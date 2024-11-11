https://ria.ru/20241111/dagestan-1983192706.html

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - РИА Новости, 11.11.2024

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:22

2024-11-11T21:22

2024-11-11T21:22

экономика

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики. "Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении. Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html

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экономика, республика дагестан