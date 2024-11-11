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В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - РИА Новости, 11.11.2024
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21:22 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dagestan-1983192706.html
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - РИА Новости, 11.11.2024
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:22
2024-11-11T21:22
экономика
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики. "Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении. Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
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экономика, республика дагестан
Экономика, Республика Дагестан
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

В Дагестане обновили рекорд по урожаю винограда, собрав более 300 тонн

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид с горы на природу и селения в Дагестане
Вид с горы на природу и селения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид с горы на природу и селения в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики.
"Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
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ЭкономикаРеспублика Дагестан
 
 
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