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В Дагестане задержали мужчину по подозрению в даче взяток должностному лицу
В Дагестане задержали мужчину по подозрению в даче взяток должностному лицу - РИА Новости, 11.11.2024
В Дагестане задержали мужчину по подозрению в даче взяток должностному лицу
Житель Дагестана задержан по подозрению в даче двух взяток должностному лицу - суммарно более 1,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба следственного... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:11
2024-11-11T15:11
2024-11-11T15:11
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в даче двух взяток должностному лицу - суммарно более 1,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. "В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении участников организованной группы, состоящей из сотрудников ГБУ республики Дагестан "Дагтехкадастр", управления Росреестра по РД и жителей республики, подозреваемых в получении и даче взяток, задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, два эпизода)", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в марте передал через посредника взятки в 1 миллион и 550 тысяч рублей начальнику отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра за вынесение решений об установлении заниженной кадастровой стоимости принадлежащих ему объектов недвижимости для снижения налогооблагаемой базы. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, задержанный – бывший депутат народного собрания (парламента) региона Магомед Камалудинов. Вместе со взяткодателем задержан и посредник, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20241108/dagestan-1982626785.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Дагестане задержали мужчину по подозрению в даче взяток должностному лицу
Жителя Дагестана задержали по подозрению во взятках на 1,5 милллиона рублей