СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта
CNN: на Западе считают недостижимой победу на условиях Украины
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Западе считают недостижимой победу на условиях Украины в конфликте с Россией, пишет CNN.
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"Победа, которую украинское правительство определяет как вывод российских войск со всей территории страны, по общему мнению, является недостижимой", — говорится в материале.
В статье указали, что Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года, а на Западе все больше начинают верить, что завершение боевых действий может быть достигнуто лишь переговорами с отказом от территорий Украиной.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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