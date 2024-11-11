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СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта - РИА Новости, 11.11.2024
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10:44 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/cnn-1983025349.html
СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта
СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта
На Западе считают недостижимой победу на условиях Украины в конфликте с Россией, пишет CNN. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:44
2024-11-11T10:44
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россия
украина
владимир путин
киев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Западе считают недостижимой победу на условиях Украины в конфликте с Россией, пишет CNN."Победа, которую украинское правительство определяет как вывод российских войск со всей территории страны, по общему мнению, является недостижимой", — говорится в материале.В статье указали, что Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года, а на Западе все больше начинают верить, что завершение боевых действий может быть достигнуто лишь переговорами с отказом от территорий Украиной.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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в мире, россия, украина, владимир путин, киев
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев
СМИ сообщили Украине плохие новости о завершении конфликта

CNN: на Западе считают недостижимой победу на условиях Украины

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Западе считают недостижимой победу на условиях Украины в конфликте с Россией, пишет CNN.
«
"Победа, которую украинское правительство определяет как вывод российских войск со всей территории страны, по общему мнению, является недостижимой", — говорится в материале.
В статье указали, что Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года, а на Западе все больше начинают верить, что завершение боевых действий может быть достигнуто лишь переговорами с отказом от территорий Украиной.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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