https://ria.ru/20241111/chelovek-1982988373.html

Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике

Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике - РИА Новости, 11.11.2024

Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике

Тральщик "Укусима" военно-морских сил самообороны Японии после возникшего на нем в воскресенье пожара перевернулся и почти полностью ушёл под воду, один человек РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:47

2024-11-11T03:47

2024-11-11T03:47

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Тральщик "Укусима" военно-морских сил самообороны Японии после возникшего на нем в воскресенье пожара перевернулся и почти полностью ушёл под воду, один человек пропал без вести, сообщил NHK. Пожар в машинном отделении судна возник утром в воскресенье, когда тральщик находился в море в районе префектуры Фукуока, на тушение пожара были направлены корабли сил самообороны и службы безопасности на море. Однако полностью потушить возгорание так и не удалось. Примерно к полуночи тральщик перевернулся, а к утру понедельника над водой показывалась лишь его часть. В результате происшествия пропавшим числится без вести офицер, находившийся в машинном отделении, где расположен мотор. Его поиски продолжаются. Также в больницу был доставлен еще один сотрудник сил самообороны, находившийся на дежурстве вместе с пропавшим офицером. Его жизни ничто не угрожает, он получил легкие травмы. Тральщик "Укусима" специализируется на поиске морских мин. Для того, чтобы магниты мин не сработали на сам тральщик, его корпус сделан из дерева. По всей видимости, это стало причиной того, что пожар так долго не получалось потушить.

https://ria.ru/20241111/ssha-1982987455.html

https://ria.ru/20240603/yaponiya-1950119787.html

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в мире, япония, фукуока (город)