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Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике - РИА Новости, 11.11.2024
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03:47 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/chelovek-1982988373.html
Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике
Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике - РИА Новости, 11.11.2024
Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике
Тральщик "Укусима" военно-морских сил самообороны Японии после возникшего на нем в воскресенье пожара перевернулся и почти полностью ушёл под воду, один человек РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:47
2024-11-11T03:47
в мире
япония
фукуока (город)
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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Тральщик "Укусима" военно-морских сил самообороны Японии после возникшего на нем в воскресенье пожара перевернулся и почти полностью ушёл под воду, один человек пропал без вести, сообщил NHK. Пожар в машинном отделении судна возник утром в воскресенье, когда тральщик находился в море в районе префектуры Фукуока, на тушение пожара были направлены корабли сил самообороны и службы безопасности на море. Однако полностью потушить возгорание так и не удалось. Примерно к полуночи тральщик перевернулся, а к утру понедельника над водой показывалась лишь его часть. В результате происшествия пропавшим числится без вести офицер, находившийся в машинном отделении, где расположен мотор. Его поиски продолжаются. Также в больницу был доставлен еще один сотрудник сил самообороны, находившийся на дежурстве вместе с пропавшим офицером. Его жизни ничто не угрожает, он получил легкие травмы. Тральщик "Укусима" специализируется на поиске морских мин. Для того, чтобы магниты мин не сработали на сам тральщик, его корпус сделан из дерева. По всей видимости, это стало причиной того, что пожар так долго не получалось потушить.
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в мире, япония, фукуока (город)
В мире, Япония, Фукуока (город)
Один человек пропал без вести после пожара на японском тральщике

NHK: тральщик "Укусима" после пожара почти полностью ушел под воду

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Тральщик "Укусима" военно-морских сил самообороны Японии после возникшего на нем в воскресенье пожара перевернулся и почти полностью ушёл под воду, один человек пропал без вести, сообщил NHK.
Пожар в машинном отделении судна возник утром в воскресенье, когда тральщик находился в море в районе префектуры Фукуока, на тушение пожара были направлены корабли сил самообороны и службы безопасности на море. Однако полностью потушить возгорание так и не удалось. Примерно к полуночи тральщик перевернулся, а к утру понедельника над водой показывалась лишь его часть.
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В результате происшествия пропавшим числится без вести офицер, находившийся в машинном отделении, где расположен мотор. Его поиски продолжаются. Также в больницу был доставлен еще один сотрудник сил самообороны, находившийся на дежурстве вместе с пропавшим офицером. Его жизни ничто не угрожает, он получил легкие травмы.
Тральщик "Укусима" специализируется на поиске морских мин. Для того, чтобы магниты мин не сработали на сам тральщик, его корпус сделан из дерева. По всей видимости, это стало причиной того, что пожар так долго не получалось потушить.
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