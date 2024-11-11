Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/bulgakov-1983136142.html
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову - РИА Новости, 11.11.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову
Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:46
2024-11-11T16:46
происшествия
москва
дмитрий булгаков
геннадий селезнев
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский городской суд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962190263_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_b7d325f30d6bb6580c03805b0c9d3a51.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце сентября продлил ему срок ареста до 25 декабря. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев. Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что ему вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позднее защитник отмечал, что Булгаков единожды был допрошен следователем по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования. Ещё один фигурант этого дела предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путём завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещёнными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Смирнова признала свою вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение, заявила она сама в ходе заседания.
https://ria.ru/20240929/delo-1975357146.html
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html
https://ria.ru/20240730/figuranty-1962831723.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962190263_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_202b030a113f79c39e45b9cb417f5383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд, россия
Происшествия, Москва, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд, Россия
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу Булгакова
29 сентября, 16:32
Басманный суд столицы в конце сентября продлил ему срок ареста до 25 декабря.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Появились подробности о компании из дела генерала Булгакова
21 августа, 17:38
Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что ему вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позднее защитник отмечал, что Булгаков единожды был допрошен следователем по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.
Ещё один фигурант этого дела предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путём завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещёнными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Смирнова признала свою вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение, заявила она сама в ходе заседания.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Фигуранты дела генерала Булгакова пожаловались на состояние здоровья
30 июля, 05:35
 
ПроисшествияМоскваДмитрий БулгаковГеннадий СелезневМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московский городской судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала