https://ria.ru/20241111/bulgakov-1983136142.html
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову - РИА Новости, 11.11.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову
Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:46
2024-11-11T16:46
2024-11-11T16:46
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце сентября продлил ему срок ареста до 25 декабря. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев. Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что ему вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позднее защитник отмечал, что Булгаков единожды был допрошен следователем по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования. Ещё один фигурант этого дела предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путём завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещёнными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Смирнова признала свою вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение, заявила она сама в ходе заседания.
https://ria.ru/20240929/delo-1975357146.html
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происшествия, москва, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд, россия
Происшествия, Москва, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд, Россия
Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы в конце сентября продлил ему срок ареста до 25 декабря.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев
.
Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что ему вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позднее защитник отмечал, что Булгаков единожды был допрошен следователем по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.
Ещё один фигурант этого дела предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Басманный суд Москвы
20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России
. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путём завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещёнными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Смирнова признала свою вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение, заявила она сама в ходе заседания.