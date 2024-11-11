https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ
Деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заслуживает внимания, ее нужно продолжать и поддерживать, чтобы... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:43
2024-11-11T14:43
2024-11-11T14:43
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александр брод
вооруженные силы украины
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совет европы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заслуживает внимания, ее нужно продолжать и поддерживать, чтобы открывать миру глаза на преступления ВСУ против мирного населения, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, на которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского неонацистского режима в городе Угледар". Брод на пресс-конференции отметил, что международные документы о правах человека "не сработали в отношении Украины", поскольку международные институты, такие как ОБСЕ, Совет Европы, комиссары по правам человека, лишь фиксировали нарушения ВСУ. "Кроме мягкой осторожной фиксации событий, не было решительных правовых мер, осуждения, санкций в отношении украинского режима. Фактически ему были развязаны руки, как в свое время нацистской Германии", - сказал член СПЧ. По его мнению, деятельность международного трибунала заслуживает внимания, её нужно продолжать и поддерживать, привлекать к ней правозащитников, общественных и государственных деятелей, чтобы не распространялись и не продолжались преступления против мирного населения и военнопленных. "Нужно продолжать публикацию книг, докладов, видеоматериалов, широко распространять их прежде всего по источникам, которые имеют зарубежного слушателя, читателя... Это своего рода сизифов труд, но надо толкать это в камень, надо идти вперед, открывать глаза миру и думать о том, как выстраивать новую систему международных институтов", - заявил Брод. -0-
https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941684468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр брод, вооруженные силы украины, обсе, совет европы, в мире
Россия, Александр Брод, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, Совет Европы, В мире
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ
Член СПЧ Брод призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ против населения
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заслуживает внимания, ее нужно продолжать и поддерживать, чтобы открывать миру глаза на преступления ВСУ против мирного населения, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, на которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского неонацистского режима в городе Угледар".
Брод на пресс-конференции отметил, что международные документы о правах человека "не сработали в отношении Украины", поскольку международные институты, такие как ОБСЕ
, Совет Европы
, комиссары по правам человека, лишь фиксировали нарушения ВСУ.
"Кроме мягкой осторожной фиксации событий, не было решительных правовых мер, осуждения, санкций в отношении украинского режима. Фактически ему были развязаны руки, как в свое время нацистской Германии", - сказал член СПЧ.
По его мнению, деятельность международного трибунала заслуживает внимания, её нужно продолжать и поддерживать, привлекать к ней правозащитников, общественных и государственных деятелей, чтобы не распространялись и не продолжались преступления против мирного населения и военнопленных.
"Нужно продолжать публикацию книг, докладов, видеоматериалов, широко распространять их прежде всего по источникам, которые имеют зарубежного слушателя, читателя... Это своего рода сизифов труд, но надо толкать это в камень, надо идти вперед, открывать глаза миру и думать о том, как выстраивать новую систему международных институтов", - заявил Брод. -0-