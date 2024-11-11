https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html

Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ

Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024

Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ

Деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заслуживает внимания, ее нужно продолжать и поддерживать, чтобы... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:43

2024-11-11T14:43

2024-11-11T14:43

россия

александр брод

вооруженные силы украины

обсе

совет европы

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заслуживает внимания, ее нужно продолжать и поддерживать, чтобы открывать миру глаза на преступления ВСУ против мирного населения, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, на которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского неонацистского режима в городе Угледар". Брод на пресс-конференции отметил, что международные документы о правах человека "не сработали в отношении Украины", поскольку международные институты, такие как ОБСЕ, Совет Европы, комиссары по правам человека, лишь фиксировали нарушения ВСУ. "Кроме мягкой осторожной фиксации событий, не было решительных правовых мер, осуждения, санкций в отношении украинского режима. Фактически ему были развязаны руки, как в свое время нацистской Германии", - сказал член СПЧ. По его мнению, деятельность международного трибунала заслуживает внимания, её нужно продолжать и поддерживать, привлекать к ней правозащитников, общественных и государственных деятелей, чтобы не распространялись и не продолжались преступления против мирного населения и военнопленных. "Нужно продолжать публикацию книг, докладов, видеоматериалов, широко распространять их прежде всего по источникам, которые имеют зарубежного слушателя, читателя... Это своего рода сизифов труд, но надо толкать это в камень, надо идти вперед, открывать глаза миру и думать о том, как выстраивать новую систему международных институтов", - заявил Брод. -0-

https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html

https://ria.ru/20240423/matvienko-1941684468.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр брод, вооруженные силы украины, обсе, совет европы, в мире