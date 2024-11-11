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В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР - РИА Новости, 11.11.2024
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР
Росгвардейцы рассказали, как с помощью стрелкового оружия сбили разведывательный БПЛА самолетного типа в небе над ЛНР. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:04
2024-11-11T00:04
2024-11-11T00:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы рассказали, как с помощью стрелкового оружия сбили разведывательный БПЛА самолетного типа в небе над ЛНР. "В ночное время с получением сигнала о приближении вражеского дрона росгвардейцы оперативно прибыли в точку засады на автомобиле повышенной проходимости. Услышав звук двигателя и высветив БПЛА прожектором, мобильный расчёт сбил его сосредоточенным огнём из стрелкового оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии. Беспилотник упал вдали от населенных пунктов, его передали компетентным органам для изучения, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР
Росгвардейцы сбили разведывательный БПЛА над ЛНР из стрелкового оружия