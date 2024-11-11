Рейтинг@Mail.ru
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 11.11.2024 (обновлено: 00:05 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bpla-1982978516.html
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР - РИА Новости, 11.11.2024
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР
Росгвардейцы рассказали, как с помощью стрелкового оружия сбили разведывательный БПЛА самолетного типа в небе над ЛНР. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:04
2024-11-11T00:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929544898_0:2:624:353_1920x0_80_0_0_33c5e903f10a4b6fd7361b2567598d06.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы рассказали, как с помощью стрелкового оружия сбили разведывательный БПЛА самолетного типа в небе над ЛНР. "В ночное время с получением сигнала о приближении вражеского дрона росгвардейцы оперативно прибыли в точку засады на автомобиле повышенной проходимости. Услышав звук двигателя и высветив БПЛА прожектором, мобильный расчёт сбил его сосредоточенным огнём из стрелкового оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии. Беспилотник упал вдали от населенных пунктов, его передали компетентным органам для изучения, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929544898_77:0:548:353_1920x0_80_0_0_ed2fe3baf2c6897c03e5ecfa91be9cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Росгвардии рассказали об уничтожении разведывательного БПЛА над ЛНР

Росгвардейцы сбили разведывательный БПЛА над ЛНР из стрелкового оружия

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы рассказали, как с помощью стрелкового оружия сбили разведывательный БПЛА самолетного типа в небе над ЛНР.
"В ночное время с получением сигнала о приближении вражеского дрона росгвардейцы оперативно прибыли в точку засады на автомобиле повышенной проходимости. Услышав звук двигателя и высветив БПЛА прожектором, мобильный расчёт сбил его сосредоточенным огнём из стрелкового оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Беспилотник упал вдали от населенных пунктов, его передали компетентным органам для изучения, отметили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала