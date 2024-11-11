https://ria.ru/20241111/bpl-1982988717.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил главк МЧС по региону в своём Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:59
2024-11-11T03:59
2024-11-11T03:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил главк МЧС по региону в своём Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА