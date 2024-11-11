https://ria.ru/20241111/bpl-1982988717.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил главк МЧС по региону в своём Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:59

2024-11-11T03:59

2024-11-11T03:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил главк МЧС по региону в своём Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)