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Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину - РИА Новости, 11.11.2024
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16:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/borrel-1983122562.html
Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину
Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину - РИА Новости, 11.11.2024
Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что не все жители Евросоюза понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:00
2024-11-11T16:00
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что не все жители Евросоюза понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины. Ранее Боррель заявил, что ЕС передал Украине военной, гражданской, гуманитарной и непосредственно финансовой помощи на 122 миллиарда евро. "Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить 122 миллиарда (евро - ред.) на Украину... Не все европейские граждане, которые также имеют собственные потребности, это понимают", - заявил Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Он предположил, что Европе, возможно, придется заняться "политической педагогикой", чтобы доказать жителям ЕС, что в их интересах отдавать свои налоги Украине. Как признал дипломат, если жители ЕС не захотят продолжать финансирование Киева, его придется прекратить.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html
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в мире, украина, европа, киев, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину

Боррель: не все жители ЕС понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что не все жители Евросоюза понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины.
Ранее Боррель заявил, что ЕС передал Украине военной, гражданской, гуманитарной и непосредственно финансовой помощи на 122 миллиарда евро.
"Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить 122 миллиарда (евро - ред.) на Украину... Не все европейские граждане, которые также имеют собственные потребности, это понимают", - заявил Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Он предположил, что Европе, возможно, придется заняться "политической педагогикой", чтобы доказать жителям ЕС, что в их интересах отдавать свои налоги Украине. Как признал дипломат, если жители ЕС не захотят продолжать финансирование Киева, его придется прекратить.
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