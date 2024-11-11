https://ria.ru/20241111/borrel-1983122562.html

Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину

Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину - РИА Новости, 11.11.2024

Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают расходы на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что не все жители Евросоюза понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:00

2024-11-11T16:00

2024-11-11T16:00

в мире

украина

европа

киев

жозеп боррель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что не все жители Евросоюза понимают, почему их деньги уходят на нужды Украины. Ранее Боррель заявил, что ЕС передал Украине военной, гражданской, гуманитарной и непосредственно финансовой помощи на 122 миллиарда евро. "Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить 122 миллиарда (евро - ред.) на Украину... Не все европейские граждане, которые также имеют собственные потребности, это понимают", - заявил Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Он предположил, что Европе, возможно, придется заняться "политической педагогикой", чтобы доказать жителям ЕС, что в их интересах отдавать свои налоги Украине. Как признал дипломат, если жители ЕС не захотят продолжать финансирование Киева, его придется прекратить.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, киев, жозеп боррель, евросоюз