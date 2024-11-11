Жители Казани увидели небольшой болид
Астроном Нефедьев: жители Казани смогли увидеть редкий в условиях города болид
Светящийся объект в небе над Казанью. Кадр видео очевидца
Светящийся объект в небе над Казанью. Кадр видео очевидца
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КАЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
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"Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды. Но это болид небольшого размера", — сказал он.
В воскресенье вечером в соцсетях пользователи опубликовали видео некоего светящегося объекта, пролетающего в небе над городом.
По словам Нефедьева, это штатное явление для нашей планеты, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества.
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"Необычность заключается в том, что, поскольку города занимают очень маленькую, ничтожную площадь на поверхности Земли, вероятность того, что мы в городе увидим болид, по теории вероятности очень мала. В основном эти явления наблюдаются над океанами", — пояснил ученый.
Нефедьев поздравил всех, кто увидел и смог зафиксировать такой редкий для города астрономический объект.