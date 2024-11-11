https://ria.ru/20241111/bolid-1983055855.html

Жители Казани увидели небольшой болид

Жители Казани увидели небольшой болид - РИА Новости, 11.11.2024

Жители Казани увидели небольшой болид

Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:29

2024-11-11T12:29

2024-11-11T15:01

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казань

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КАЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев."Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды. Но это болид небольшого размера", — сказал он.В воскресенье вечером в соцсетях пользователи опубликовали видео некоего светящегося объекта, пролетающего в небе над городом.По словам Нефедьева, это штатное явление для нашей планеты, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества. "Необычность заключается в том, что, поскольку города занимают очень маленькую, ничтожную площадь на поверхности Земли, вероятность того, что мы в городе увидим болид, по теории вероятности очень мала. В основном эти явления наблюдаются над океанами", — пояснил ученый.Нефедьев поздравил всех, кто увидел и смог зафиксировать такой редкий для города астрономический объект.

https://ria.ru/20240325/obekt-1935697715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, казань, космос - риа наука