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Жители Казани увидели небольшой болид - РИА Новости, 11.11.2024
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Наука
 
12:29 11.11.2024 (обновлено: 15:01 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bolid-1983055855.html
Жители Казани увидели небольшой болид
Жители Казани увидели небольшой болид - РИА Новости, 11.11.2024
Жители Казани увидели небольшой болид
Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:29
2024-11-11T15:01
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КАЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.&quot;Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды. Но это болид небольшого размера&quot;, — сказал он.В воскресенье вечером в соцсетях пользователи опубликовали видео некоего светящегося объекта, пролетающего в небе над городом.По словам Нефедьева, это штатное явление для нашей планеты, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества. &quot;Необычность заключается в том, что, поскольку города занимают очень маленькую, ничтожную площадь на поверхности Земли, вероятность того, что мы в городе увидим болид, по теории вероятности очень мала. В основном эти явления наблюдаются над океанами&quot;, — пояснил ученый.Нефедьев поздравил всех, кто увидел и смог зафиксировать такой редкий для города астрономический объект.
https://ria.ru/20240325/obekt-1935697715.html
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земля, казань, космос - риа наука
Наука, Земля, Казань, Космос - РИА Наука
Жители Казани увидели небольшой болид

Астроном Нефедьев: жители Казани смогли увидеть редкий в условиях города болид

Светящийся объект в небе над Казанью. Кадр видео очевидца
Светящийся объект в небе над Казанью. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Светящийся объект в небе над Казанью. Кадр видео очевидца
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КАЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жители Казани смогли увидеть редкое в условиях города явление — небольшой болид, сообщил РИА Новости директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
«

"Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды. Но это болид небольшого размера", — сказал он.

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В воскресенье вечером в соцсетях пользователи опубликовали видео некоего светящегося объекта, пролетающего в небе над городом.
По словам Нефедьева, это штатное явление для нашей планеты, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества.
«

"Необычность заключается в том, что, поскольку города занимают очень маленькую, ничтожную площадь на поверхности Земли, вероятность того, что мы в городе увидим болид, по теории вероятности очень мала. В основном эти явления наблюдаются над океанами", — пояснил ученый.

Нефедьев поздравил всех, кто увидел и смог зафиксировать такой редкий для города астрономический объект.
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