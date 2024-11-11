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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
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21:56 11.11.2024 (обновлено: 22:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bitkoin-1983195353.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:56
2024-11-11T22:16
экономика
биткоин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 85 тысяч долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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