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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:15 11.11.2024 (обновлено: 13:43 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/bitkoin-1983066700.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина в понедельник растет более чем на 3% и обновила рекорд, поднявшись выше 82 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:15
2024-11-11T13:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
биткоин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет более чем на 3% и обновила рекорд, поднявшись выше 82 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.27 мск дорожал на 3,44% за сутки - до 82 039,47 долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,41% - в среднем до 82 060 долларов. Динамика также приводится за сутки."Так как победа Дональда Трампа приобрела большую ясность, это был вопрос времени, когда произойдет всплеск, учитывая характеристику Трампа как сторонника криптовалют, и сейчас мы видим, что всплеск уже настал", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора фирмы по организации рынков Auros в Гонконге.
https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
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экономика, биткоин, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Биткоин, США
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше 82 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет более чем на 3% и обновила рекорд, поднявшись выше 82 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.27 мск дорожал на 3,44% за сутки - до 82 039,47 долларов.
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По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,41% - в среднем до 82 060 долларов. Динамика также приводится за сутки.
"Так как победа Дональда Трампа приобрела большую ясность, это был вопрос времени, когда произойдет всплеск, учитывая характеристику Трампа как сторонника криптовалют, и сейчас мы видим, что всплеск уже настал", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора фирмы по организации рынков Auros в Гонконге.
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