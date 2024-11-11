https://ria.ru/20241111/bitkoin-1983066700.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в понедельник растет более чем на 3% и обновила рекорд, поднявшись выше 82 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:15

2024-11-11T13:15

2024-11-11T13:43

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет более чем на 3% и обновила рекорд, поднявшись выше 82 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.27 мск дорожал на 3,44% за сутки - до 82 039,47 долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,41% - в среднем до 82 060 долларов. Динамика также приводится за сутки."Так как победа Дональда Трампа приобрела большую ясность, это был вопрос времени, когда произойдет всплеск, учитывая характеристику Трампа как сторонника криптовалют, и сейчас мы видим, что всплеск уже настал", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора фирмы по организации рынков Auros в Гонконге.

https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, биткоин, сша