https://ria.ru/20241111/belousov-1983169407.html
Белоусов рассказал об успехах ВС России на Богуславском направлении
Белоусов рассказал об успехах ВС России на Богуславском направлении - РИА Новости, 11.11.2024
Белоусов рассказал об успехах ВС России на Богуславском направлении
Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать, заявил глава Минобороны РФ Андрей... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:37
2024-11-11T18:37
2024-11-11T18:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме, опубликованной в Telegram-канале министерства.О взятии под контроль Колесниковки в Харьковской области подразделениями группировки войск "Запад" Минобороны сообщило в понедельник. Белоусов поздравил командование и личный состав 153-го танкового Смоленского Краснознамённого, ордена Кутузова полка с освобождением этого населенного пункта."В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно вели боевые действия на харьковском, краснолиманском и купянском направлениях, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи и позиции. Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать", - говорится в поздравительной телеграмме министра.Белоусов поблагодарил танкистов за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
https://ria.ru/20241111/voennye-1983093057.html
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вооруженные силы рф, россия, харьковская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал об успехах ВС России на Богуславском направлении
Белоусов заявил, что ВС России продвигаются вперед на Богуславском направлении