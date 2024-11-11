Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 11.11.2024 (обновлено: 13:48 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/belousov-1983069901.html
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.11.2024
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:33
2024-11-11T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
михаил теплинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983073043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9294788817e0bed4e87884c7f801ec4.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки. "На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщили в Минобороны. Кроме того, Белоусов вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу".
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов проводит рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр"
Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне СВО, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в Минобороны России
2024-11-11T13:33
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983073043_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ae6e2bd517cf568a0eefab1d5a5962e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Днепр"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки.
"На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, Белоусов вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу".
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Белоусов встретился с военкорами
27 сентября, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовМихаил Теплинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала