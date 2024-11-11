https://ria.ru/20241111/belousov-1983069901.html

Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"

Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.11.2024

Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T13:33

2024-11-11T13:48

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки. "На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщили в Минобороны. Кроме того, Белоусов вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу".

https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html

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Белоусов проводит рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне СВО, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в Минобороны России 2024-11-11T13:33 true PT0M56S

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безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский