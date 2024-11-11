https://ria.ru/20241111/belousov-1983069901.html
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.11.2024
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:33
2024-11-11T13:33
2024-11-11T13:48
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андрей белоусов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки. "На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщили в Минобороны. Кроме того, Белоусов вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу".
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
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Белоусов проводит рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр"
Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне СВО, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в Минобороны России
2024-11-11T13:33
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безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский
Белоусов заслушал доклады командования группировки войск "Днепр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Днепр"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации, заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве
.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский
доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки.
"На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, Белоусов вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу".