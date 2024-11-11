https://ria.ru/20241111/belgrad-1983180295.html

В Белграде протестующие перекрыли движение у здания правительства

В Белграде протестующие перекрыли движение у здания правительства - РИА Новости, 11.11.2024

В Белграде протестующие перекрыли движение у здания правительства

Участники протеста в столице Сербии из-за гибели 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября перекрыли движение у... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:32

2024-11-11T19:32

2024-11-11T19:32

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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Участники протеста в столице Сербии из-за гибели 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября перекрыли движение у здания правительства в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Представители нескольких оппозиционных движений и НПО созвали в соцсетях своих сторонников в понедельник к 17.00 (19.00 мск) к офису кабинета министров для выдвижения требований об отставке правительства во главе с экс-мэром Нови-Сада, а ныне - премьером Милошем Вучевичем. Несмотря на похолодание и дождь, собрались около тысячи человек - с белым флагом "Евромайдан Сербия" с прошлых протестов, свистками, вувузелами, - а после начала акции перекрыли один из главных перекрестков Белграда - улицы Неманина и Кнез Милоша, где расположены здания правительства, МИД, минобороны и иностранные посольства. На перекрестке протестующие поставили небольшой грузовик с импровизированной сценой и колонками, ожидаются выступления организаторов протеста. У здания кабмина активисты выставили кордон, который не подпускает демонстрантов к стенам. Участники акции шумят. Позднее они планируют пройти шествием к зданию администрации президента. Глава государства Александр Вучич находится в понедельник с рабочим визитом в Баку, откуда заявил, что "пока протестующие ведут себя мирно, в этом нет проблемы". Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии 8 ноября блокировали один из главных мостов города - Варадинский - с требованием отставок руководства страны, движение транспорта по нему было перекрыто с вечера до полуночи, акция прошла мирно. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Президент Александр Вучич ранее заявлял, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет, все - сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение университетском клиническом центре Нови-Сада.

https://ria.ru/20241101/soboleznovaniya-1981446245.html

https://ria.ru/20241105/novi-sad-1982050284.html

https://ria.ru/20241105/protest-1982051905.html

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в мире, сербия, белград (город), баку, александр вучич, милош вучевич