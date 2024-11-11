https://ria.ru/20241111/bashkirija-1983140062.html
В Башкирии школьный автобус съехал в кювет
В Башкирии школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 11.11.2024
В Башкирии школьный автобус съехал в кювет
Один ребенок пострадал при съезде в кювет школьного автобуса в Аскинском районе Башкирии, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:59
2024-11-11T16:59
2024-11-11T17:05
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 11 ноя – РИА Новости. Один ребенок пострадал при съезде в кювет школьного автобуса в Аскинском районе Башкирии, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, днем на шестом километре автодороги между населенными пунктами Аскино и Куяштыр водитель школьного автобуса марки "ПАЗ", перевозившего детей, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находилось семеро детей, один из которых пострадал и был доставлен в медицинскую организацию", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов. "В рамках организованной проверки прокуратура даст оценку деятельности по перевозке учащихся, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства образовательного учреждения, а также ответственных должностных лиц по содержанию дорог", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241111/sochi-1983066347.html
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республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии школьный автобус съехал в кювет
В Башкирии школьный автобус съехал в кювет, пострадал ребенок
УФА, 11 ноя – РИА Новости.
Один ребенок пострадал при съезде в кювет школьного автобуса в Аскинском районе Башкирии, сообщает
прокуратура региона.
"По предварительным данным, днем на шестом километре автодороги между населенными пунктами Аскино и Куяштыр водитель школьного автобуса марки "ПАЗ", перевозившего детей, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находилось семеро детей, один из которых пострадал и был доставлен в медицинскую организацию", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.
"В рамках организованной проверки прокуратура даст оценку деятельности по перевозке учащихся, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства образовательного учреждения, а также ответственных должностных лиц по содержанию дорог", - добавили в ведомстве.