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В Балашихе произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.11.2024
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23:02 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html
В Балашихе произошло массовое ДТП
В Балашихе произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.11.2024
В Балашихе произошло массовое ДТП
Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в подмосковной Балашихе, виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T23:02
2024-11-11T23:02
происшествия
авто
балашиха
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в подмосковной Балашихе, виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по Московской области. "Сегодня примерно в 19.00 мск около одного из домов, расположенных на Советской улице, произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов, двигавшихся по маршруту без пассажиров, после чего предполагаемый виновник покинул место ДТП, оставив машину", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших в результате ДТП нет. Ведомство добавило, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20241111/sochi-1983066347.html
балашиха
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происшествия, авто, балашиха, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Авто, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Балашихе произошло массовое ДТП

В Балашихе столкнулись три автомобиля и два микроавтобуса, виновник скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в подмосковной Балашихе, виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня примерно в 19.00 мск около одного из домов, расположенных на Советской улице, произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов, двигавшихся по маршруту без пассажиров, после чего предполагаемый виновник покинул место ДТП, оставив машину", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших в результате ДТП нет.
Ведомство добавило, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
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ПроисшествияАвтоБалашихаМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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