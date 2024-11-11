https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html

В Балашихе произошло массовое ДТП

В Балашихе произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.11.2024

В Балашихе произошло массовое ДТП

Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в подмосковной Балашихе, виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:02

2024-11-11T23:02

2024-11-11T23:02

происшествия

авто

балашиха

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись в подмосковной Балашихе, виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по Московской области. "Сегодня примерно в 19.00 мск около одного из домов, расположенных на Советской улице, произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов, двигавшихся по маршруту без пассажиров, после чего предполагаемый виновник покинул место ДТП, оставив машину", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших в результате ДТП нет. Ведомство добавило, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20241111/sochi-1983066347.html

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, авто, балашиха, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия