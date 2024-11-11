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Лукашенко и Алиев провели встречу в Баку - РИА Новости, 11.11.2024
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17:04 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/baku-1983141246.html
Лукашенко и Алиев провели встречу в Баку
Лукашенко и Алиев провели встречу в Баку - РИА Новости, 11.11.2024
Лукашенко и Алиев провели встречу в Баку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, куда прибыл с рабочим визитом для участия в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:04
2024-11-11T17:04
в мире
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александр лукашенко
ильхам алиев
антониу гутерреш
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, куда прибыл с рабочим визитом для участия в Конференции ООН по изменению климата. Как сообщала ранее в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко 11-12 ноября будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. На полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. "О многом договорились, я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы двигаться по этому пути", - сказал Лукашенко во время встречи с Алиевым с участием членов делегаций, фрагмент которой опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Белорусский президент заявил, что вопросы сотрудничества с Азербайджаном для Минска являются актуальными. Он подчеркнул, что если чиновники и послы двух государств "будут шевелиться", то стороны могут многое сделать на пользу Белоруссии и Азербайджана. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982426513.html
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, азербайджан, белоруссия, баку, александр лукашенко, ильхам алиев, антониу гутерреш, оон, евросовет
В мире, Азербайджан, Белоруссия, Баку, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Антониу Гутерреш, ООН, Евросовет
Лукашенко и Алиев провели встречу в Баку

Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, куда прибыл с рабочим визитом для участия в Конференции ООН по изменению климата.
Как сообщала ранее в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко 11-12 ноября будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. На полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
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"О многом договорились, я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы двигаться по этому пути", - сказал Лукашенко во время встречи с Алиевым с участием членов делегаций, фрагмент которой опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский президент заявил, что вопросы сотрудничества с Азербайджаном для Минска являются актуальными. Он подчеркнул, что если чиновники и послы двух государств "будут шевелиться", то стороны могут многое сделать на пользу Белоруссии и Азербайджана.
Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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В миреАзербайджанБелоруссияБакуАлександр ЛукашенкоИльхам АлиевАнтониу ГутеррешООНЕвросовет
 
 
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