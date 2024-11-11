Байден призовет Трампа продолжить помощь Украине, пишет Guardian
Guardian: Байден на встрече с Трампом призовет его продолжить помощь Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian утверждает, что президент США Джо Байден во время предстоящей встречи в Белом доме с победившим на президентских выборах в стране Дональдом Трампом призовет его продолжить оказание военной и финансовой помощи Украине.
Ранее газета Huffington Post со ссылкой на представителя спикера палаты Майка Джонсона сообщала, что республиканское большинство в палате представителей американского конгресса не заинтересовано в рассмотрении в ближайшее время дополнительного пакета помощи Украине. Также в октябре Джонсон заявлял в интервью порталу Punchbowl, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах своего однопартийца Трампа, который сможет разрешить конфликт.
"На этой неделе Байден примет Трампа в Белом доме на встрече высокой важности, на которой, как ожидается, действующий президент призовёт Трампа продолжить финансирование Украины, а также обсудит широкую внешнеполитическую повестку, по которой они редко сходятся во взглядах", - пишет газета.
Перспектива кардинального изменения при Трампе политики США в отношении Украины делает маловероятным сохранение каких-либо серьёзных изменений, предпринятых Байденом, отмечает издание.
Ранее американская администрация распространила заявление, согласно которому Байден и Трамп встретятся 13 ноября в Белом доме в рамках процесса передачи власти в стране. Пул журналистов Белого дома позднее сообщил, что Байден отказался сообщать, о чём планирует говорить с Трампом на предстоящей встрече.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.