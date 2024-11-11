В Киеве усомнились, что Байден окажет помощь Украине, пишет Reuters
Reuters: в Киеве усомнились, что Байден до конца срока окажет помощь Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Киеве сомневаются, что президент США Джо Байден до конца своего срока окажет значительную помощь Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Кто такой теперь Байден? Он потерял значительную часть авторитета. Я надеюсь, что он будет достаточно храбрым, чтобы что-то предпринять. Но у меня нет больших надежд", - приводит агентство слова чиновника.
Он добавил, что сомневается, что Байден, например, снимет ограничения на использование дальнобойного оружия.
Как отмечает другой источник из Киева, на Украине сейчас преобладают мрачные настроения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.