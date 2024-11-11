https://ria.ru/20241111/avtoproizvoditeli-1982994179.html

Немецкие автопроизводители третий год не могут справиться со спадом

Немецкие автопроизводители третий год не могут справиться со спадом - РИА Новости, 11.11.2024

Немецкие автопроизводители третий год не могут справиться со спадом

Крупнейшие немецкие автопроизводители смогли быстро преодолеть последствия коронавируса, однако уже третий год не могут справиться со спадом, вызванным... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:16

2024-11-11T06:16

2024-11-11T06:43

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупнейшие немецкие автопроизводители смогли быстро преодолеть последствия коронавируса, однако уже третий год не могут справиться со спадом, вызванным введенными Евросоюзом санкциями против России, следует из анализа РИА Новости отчетностей компаний. Коронавирус закончился быстро...Крупнейшим производителем автомобилей в Германии является Volkswagen. Компания за три квартала 2019 года получила выручку в 186,6 миллиарда евро и хотя в коронавирусный год столкнулась с ее падением, уже в январе-сентябре 2021 года восстановила ее до уровня 2019 года. При этом операционная и чистая прибыль компании в 2021 году за счет снижения издержек производителя даже выросла по сравнению с доковидным годом: первая увеличилась на 3% и стала составлять 13,95 миллиарда евро, а вторая - на 2%, до 11,4 миллиарда. Похожая ситуация была и у двух других крупных автомобильных игроков - BMW и Mercedes-Benz. Например, BMW за три квартала 2021 года получила выручку в 82,8 миллиарда долларов, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2019 года, а ее операционная и чистая прибыли и вовсе удвоились - до 10,9 миллиарда и 10,2 миллиарда соответственно. В 2019 году Mercedes-Benz входил в состав группы Daimler, при этом подразделения, которые сейчас составляют основу новой группы, тогда получили выручку в 77,5 миллиарда евро и операционную прибыль в 14 миллионов евро. В 2021 году уже самостоятельная компания смогла увеличить доходы до 98,7 миллиарда, а операционную прибыль - до 11,9 миллиарда. Чистая прибыль группы тогда составила 10,7 миллиарда евро. Но начались санкцииКомпании смогли преодолеть коронавирусный кризис за год и были готовы покорять новые вершины, но вмешалась геополитика. В феврале 2022 года европейские власти начали вводить санкции против России за начало спецоперации на Украине, что заставило европейских автопроизводителей остановить бизнес в стране и побыстрее продать его. Основной удар по бизнесу автомобильных компаний пришелся на третий квартал 2022 года, когда были взорваны "Северные потоки" - тогда у всех трех производителей резко подскочили издержки. Например, у Volkswagen в среднем за квартал они поднялись до 64 миллиардов евро с 50 миллиардов в 2019-2021 годах. У BMW они подросли до 31 миллиарда евро с 22,5 миллиарда, а у Mercedes-Benz - до 28,4 миллиарда с 21,9 миллиарда. Такой скачок в издержках моментально сказался на финансовых результатах: несмотря на увеличение выручки, операционная и чистая прибыль уже на уровень 2021 года вернуться не смогли. Так, операционная прибыль Volkswagen по итогам трех кварталов 2024 года сократилась на 7,5% по сравнению с показателем трехлетней давности и составила 12,9 миллиарда евро, а чистая прибыль упала на пятую часть - до 8,9 миллиарда. Mercedes-Benz столкнулся с сокращением операционного результата до 10,4 миллиарда евро с 11,9 миллиарда, а BMW - до 9,6 миллиарда с 10,9 миллиарда. В то же время чистая прибыль у первой компании уменьшилась на 27% - до 7,8 миллиарда евро, а у второй - в 1,7 раза, до 6,1 миллиарда. Продажи и производствоПроизводство автомобилей и других транспортных средств у компаний по итогам трех кварталов этого года превышает показатели трехлетней давности, а группа BMW даже превысила докоронавирусные уровни. Однако продажи, в отличие от производства, падают. Наименьшее падение у Volkswagen - им удалось за три квартала этого года продать 6,46 миллиона машин, а три года назад продажи составляли 6,47 миллиона машин. При этом компания все больше производит за пределами Германии: в третьем квартале этого года доля выпуска внутри страны составила лишь 19% - показатель сокращается вот уже шестой квартал подряд. При этом количество машин со знаком "сделано в Германии" стало минимальным с октября-декабря 2021 года - лишь 356 тысяч автомобилей. Двум другим автогигантам с продажами не так повезло: у Mercedes-Benz за три года они сократились на 7% - до 1,76 миллиона транспортных средств по итогам января-сентября этого года, а у BMW - на 9%, до 1,75 миллиона штук. "Затяжное падение объемов выпуска автомобилей в Германии обусловлено потерей немецкими компаниями российского рынка, причем по их доброй воле: никто не заставлял их закрывать предприятия в нашей стране и прекращать продажи в ней машин. В результате они сами лишили себя возможности сбыта в Россию", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов. Такое положение дел не могло радовать акционеров: все три группы столкнулись с падением цены акций. Наиболее серьезное снижение у Volkswagen - на 30 сентября этого года бумага стоила 100,3 евро против 268 евро на 30 сентября 2021 года. Стоимость одной акции Mercedes-Benz за три года сократилась на 10% - до 58,04 евро на конец третьего квартала, а у BMW - на 4%, до 79,18 евро. При этом за последние несколько недель после раскрытия результатов за третий квартал, а также новостей об обострении торговой войны ЕС и Китая и ожиданий обострения торговых отношений с США после возврата Дональда Трампа в Белый дом акции продолжили падать. На вечер пятницы их стоимость составляла 87,2 евро у Volkswagen, 52,2 евро у Mercedes-Benz и 67,3 евро у BMW.

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970334959.html

https://ria.ru/20241029/germaniya-1980786401.html

https://ria.ru/20240902/volkswagen-1970076676.html

https://ria.ru/20240919/volkswagen-1973713065.html

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экономика, авто, германия, россия, украина, дональд трамп, bmw ag, volkswagen group, евросоюз, bmw 1, mercedes, volkswagen touareg