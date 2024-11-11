https://ria.ru/20241111/aviatsija-1982984331.html
Российская авиация нанесла удар по военным объектам в пригороде Запорожья
Российская авиация нанесла удар по военным объектам в пригороде Запорожья - РИА Новости, 11.11.2024
Российская авиация нанесла удар по военным объектам в пригороде Запорожья
Российская фронтовая авиация нанесла удар по украинским военным объектам в ближайшем пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:02
2024-11-11T02:02
2024-11-11T02:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла удар по украинским военным объектам в ближайшем пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация нанесла удар авиационными бомбами по военной инфраструктуре украинских боевиков в ближайшем пригороде Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, прозвучала серия взрывов, в том числе сработала украинская ПВО. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российская авиация нанесла удар по военным объектам в пригороде Запорожья
Рогов: российская авиация нанесла удар по военным объектам в пригороде Запорожья