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В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.11.2024
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21:16 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.11.2024
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света
Около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону остались без света из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 11.11.2024
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2024-11-11T21:16
происшествия
ростов-на-дону
пролетарский район
алексей логвиненко
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону остались без света из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в Пролетарском районе по ул. 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тысяч человек", - написал он в Telegram. Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные, добавил глава горадминистрации. После ликвидации горения специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, пролетарский район, алексей логвиненко, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Алексей Логвиненко, Россия
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света

В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону остались без света из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Сегодня в Пролетарском районе по ул. 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тысяч человек", - написал он в Telegram.
Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные, добавил глава горадминистрации. После ликвидации горения специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам.
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