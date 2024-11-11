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В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.11.2024
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света
Около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону остались без света из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:16
2024-11-11T21:16
2024-11-11T21:16
происшествия
ростов-на-дону
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алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону остались без света из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в Пролетарском районе по ул. 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тысяч человек", - написал он в Telegram. Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные, добавил глава горадминистрации. После ликвидации горения специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам.
https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html
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происшествия, ростов-на-дону, пролетарский район, алексей логвиненко, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Алексей Логвиненко, Россия
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света
В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без света из-за аварии