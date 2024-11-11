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Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
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04:38 11.11.2024 (обновлено: 08:28 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/artilleristy-1982990076.html
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:38
2024-11-11T08:28
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", действуя с передовых позиций ВС РФ на левом берегу Днепра, нанес удар по оперативно переданным артиллерии координатам выявленного воздушной разведкой скопления живой силы ВСУ. Исходя из данных объективного контроля, все цели были успешно поражены. После нанесения удара расчет замаскировал свое орудие и убыл в укрытие. "На направлении стабильная обстановка. Дроновая активность уменьшилась. Много точек погасили на том берегу. Наши бэпэлэашники лучше работать стали. Подкрепления получили. То есть, много точек бэпэлэашных погасили. То есть более-менее небо стало чистым", - рассказал агентству офицер группировки "Днепр" с позывным "Че Гевара". По словам артиллеристов, противник активно применяет на направлении тяжелые ударные гексокоптеры типа "Баба-Яга", а также с помощью вооружений производства стран членов блока НАТО ведет неизбирательный огонь по левому берегу Днепра, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Зачастую, по словам российских военных, под огонь ВСУ попадают мирные населенные пункты.
https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html
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353
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Расчет гаубицы Д-30 ударил по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес удар по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, передаёт наблюдавший за работой артиллеристов корреспондент РИА Новости. Как рассказал агентству боец с позывным "Че Гевара", "много точек погасили на том берегу", уменьшилась активность украинских БПЛА – "более-менее небо стало чистым".
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в мире, космос - риа наука, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 ударил по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", действуя с передовых позиций ВС РФ на левом берегу Днепра, нанес удар по оперативно переданным артиллерии координатам выявленного воздушной разведкой скопления живой силы ВСУ. Исходя из данных объективного контроля, все цели были успешно поражены. После нанесения удара расчет замаскировал свое орудие и убыл в укрытие.
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"На направлении стабильная обстановка. Дроновая активность уменьшилась. Много точек погасили на том берегу. Наши бэпэлэашники лучше работать стали. Подкрепления получили. То есть, много точек бэпэлэашных погасили. То есть более-менее небо стало чистым", - рассказал агентству офицер группировки "Днепр" с позывным "Че Гевара".
По словам артиллеристов, противник активно применяет на направлении тяжелые ударные гексокоптеры типа "Баба-Яга", а также с помощью вооружений производства стран членов блока НАТО ведет неизбирательный огонь по левому берегу Днепра, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Зачастую, по словам российских военных, под огонь ВСУ попадают мирные населенные пункты.
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