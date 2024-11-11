https://ria.ru/20241111/artillerija-1982990676.html
Артиллерия ВСУ ударила кассетными снарядами по селу на левобережье Днепра
Артиллерия ВСУ ударила кассетными снарядами по селу на левобережье Днепра - РИА Новости, 11.11.2024
Артиллерия ВСУ ударила кассетными снарядами по селу на левобережье Днепра
Украинская артиллерия нанесла массированный удар кассетными снарядами по мирному населенному пункту на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:45
2024-11-11T04:45
2024-11-11T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла массированный удар кассетными снарядами по мирному населенному пункту на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Бай". "Прям вот недавно и недалеко отсюда кассетными снарядами нанесли удар по жилому поселку. Причем 3-4, по разным данным местного населения, я спрашивал у людей, 3-4 (боеприпаса) не взорвалось, а просто повтыкалось в огородах. А очень много просто на дорогу упало", - рассказал собеседник агентства. По словам военного, отдельную опасность для мирных жителей представляют из себя неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. "Самое обидное, что, когда падают на дорогу эти "колокольчики" (бомбы от кассетных снарядов), хотя бы взрываются. А когда они падают в подлесок, то они там так и остаются. В принципе, лесом-то его не назовешь - это сразу за домами", - подчеркнул военный. Неразорвавшиеся боеприпасы от кассетных снарядов превращаются в мины "колокольчики", способные сдетонировать в любой момент, особенно в случае оказания на них какого-либо физического воздействия со стороны человека, животного или транспортного средства. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Киев, Безопасность
Артиллерия ВСУ ударила кассетными снарядами по селу на левобережье Днепра
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар кассетными снарядами по поселку
ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла массированный удар кассетными снарядами по мирному населенному пункту на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Бай".
"Прям вот недавно и недалеко отсюда кассетными снарядами нанесли удар по жилому поселку. Причем 3-4, по разным данным местного населения, я спрашивал у людей, 3-4 (боеприпаса) не взорвалось, а просто повтыкалось в огородах. А очень много просто на дорогу упало", - рассказал собеседник агентства.
По словам военного, отдельную опасность для мирных жителей представляют из себя неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.
"Самое обидное, что, когда падают на дорогу эти "колокольчики" (бомбы от кассетных снарядов), хотя бы взрываются. А когда они падают в подлесок, то они там так и остаются. В принципе, лесом-то его не назовешь - это сразу за домами", - подчеркнул военный.
Неразорвавшиеся боеприпасы от кассетных снарядов превращаются в мины "колокольчики", способные сдетонировать в любой момент, особенно в случае оказания на них какого-либо физического воздействия со стороны человека, животного или транспортного средства.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву
боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.